Небольшая однушка в столице Бурятии обойдётся в четыре с лишним миллиона
Представители федерального портала «Мир квартир» изучили цены на жильё площадью до 32 квадратных метров на вторичном рынке в 70 крупнейших городах России – с населением свыше 300 тысяч человек. За год в среднем по стране оно подорожало на 12,7%, а с начала 2024-го – на 1,7%, до 3 миллионов 322 тысяч. Квадратный метр – на 13,3% и 1,8% соответственно, до 121 638 рублей.
С января он наценился в 50 городах, в 19 подешевел, а ещё в одном – Тольятти – ничего не изменилось. За год же снижение стоимости зафиксировали только в Ленинградской области и Подмосковье – как и самих малогабариток. За четыре месяца они стали дороже в 50 населённых пунктах из 70-ти.
В Улан-Удэ «квадрат» на вторичке обойдётся примерно в 140 580 рублей (+4,3% с января и +27,7% за год), а небольшая однушка или студия – в 4 миллиона 9 тысяч (+5,8% и 26,8%). В соседней Чите просят 145 208 рублей и 4 миллиона 199 тысяч, в Иркутске – 143 670 рублей и 3 миллиона 935 тысяч соответственно.
По словам генерального директора портала Павла Луценко, в ушедшем 2023 году таких мини-квартир на рынке недвижимости стало меньше, однако цены на них подскочили. В 2024-ом наблюдается обратная тенденция: предложение растёт, а жильё дешевеет.
- Цены на «вторичке» в отсутствие доступной ипотеки достигли своего пика и начали снижение. Это коснулось даже востребованных студий и небольших «однушек». Не исключено, что процесс продолжится, пока ставки по ипотеке не начнут снижаться, – подчеркнул Луценко.
В Улан-Удэ бешеными темпами дорожают малогабаритки
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 02.05.2024
Небольшая однушка в столице Бурятии обойдётся в четыре с лишним миллиона
Экономика, 29.04.2024
За год оно увеличилось на 11%
Мониторинг проводил минфин
Оборот общепита в республике увеличился на 7,2%
Они пойдут, в том числе, и на свиней
Экономика, 26.04.2024
Мероприятие проведут в мае в Селенгинском аймаке
Экономика, 26.04.2024
Цены на жилье удастся сдержать
Экономика, 24.04.2024
За два месяца столицу Бурятии покинули более 1800 человек
Экономика, 24.04.2024
Бурятия в их число не вошла
Экономика, 23.04.2024
Они будут обрабатывать древесину и выпускать минеральную воду
Экономика, 22.04.2024
При этом эксперты ошарашили жителей республики размером средней зарплаты
Экономика, 19.04.2024
В соседнем Забайкалье их ещё больше
Экономика, 18.04.2024
Дружба завязалась после трёхдневного рабочего визита
Экономика, 18.04.2024
«Это проект беспрецедентного масштаба для республики», - подчеркнул глава Бурятии
Экономика, 15.04.2024
По росту потребительского спроса республика оказалась 39-ой в стране