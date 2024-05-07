В Бурятии суд сжалился над престарелым виновником лесного пожара

С пенсионера хотели взыскать ущерб в 275 тысяч рублей



Прокурор Еравнинского района в интересах Российской Федерации в лице республиканского агентства лесного хозяйства обратился с иском к жителю Бурятии, устроившему лесной пожар. Прокурор просил взыскать ущерб в виде затрат на тушение пожара в 275 540 рублей.



Установлено, что 8 мая 2023 года житель республики, находясь у озера Глубокое возле села Гонда, бросил непотушенный окурок на лесную подстилку и не затушил его. В результате возник лесной пожар на площади 100 га. Пожар был ликвидирован на следующий день, 9 мая, силами Еравнинского лесхоза. Стоимость работ по тушению составила 275 540 рублей.



За правонарушение мужчина был привлечён к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Постановление не обжаловано и вступило в законную силу, но штраф не оплачен.



Суд принял во внимание престарелый возраст мужчины, а также наличие у него дохода только в виде пенсии.



- Оценив указанные доказательства, принимая во внимание наличие у ответчика дохода только в виде пенсии, его престарелый возраст, учитывая факт причинения вреда ответчиком неумышленными действиями, а также исходя из принципов разумности и справедливости, в целях соблюдения баланса интересов сторон, учитывая отсутствие у ответчика умысла на причинение вреда, суд пришёл к выводу о наличии оснований для уменьшения размера возмещения вреда, причинённого ответчиком силу ч.3 ст.1083 ГК РФ, до 60 тысяч рублей, - сообщили в районном суде.

