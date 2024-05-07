07 мая

06 мая

Популярное

В Бурятии суд сжалился над престарелым виновником лесного пожара

В Бурятии суд сжалился над престарелым виновником лесного пожара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С пенсионера хотели взыскать ущерб в 275 тысяч рублей

Прокурор Еравнинского района в интересах Российской Федерации в лице республиканского агентства лесного хозяйства обратился с иском к жителю Бурятии, устроившему лесной пожар. Прокурор просил взыскать ущерб в виде затрат на тушение пожара в 275 540 рублей.

Установлено, что 8 мая 2023 года житель республики, находясь у озера Глубокое возле села Гонда, бросил непотушенный окурок на лесную подстилку и не затушил его. В результате возник лесной пожар на площади 100 га. Пожар был ликвидирован на следующий день, 9 мая, силами Еравнинского лесхоза. Стоимость работ по тушению составила 275 540 рублей.

За правонарушение мужчина был привлечён к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Постановление не обжаловано и вступило в законную силу, но штраф не оплачен.

Суд принял во внимание престарелый возраст мужчины, а также наличие у него дохода только в виде пенсии.

- Оценив указанные доказательства, принимая во внимание наличие у ответчика дохода только в виде пенсии, его престарелый возраст, учитывая факт причинения вреда ответчиком неумышленными действиями, а также исходя из принципов разумности и справедливости, в целях соблюдения баланса интересов сторон, учитывая отсутствие у ответчика умысла на причинение вреда, суд пришёл к выводу о наличии оснований для уменьшения размера возмещения вреда, причинённого ответчиком силу ч.3 ст.1083 ГК РФ, до 60 тысяч рублей, - сообщили в районном суде. 
суд лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Ужас вообще»: В парке в селе Бурятии воцарилось безобразие
«Ужас вообще»: В парке в селе Бурятии воцарилось безобразие
Общество, 07.05.2024
Там валяется мусор и деревья и шастают блудные коровы
Бурятские врачи прошли обучение по трансплантологии в Минске
Бурятские врачи прошли обучение по трансплантологии в Минске
Общество, 07.05.2024
«На сегодня главная задача - это внедрение посмертной трансплантации, к которой мы уже готовы приступить», - отметили в республиканской больнице
Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Общество, 07.05.2024
У Веры Ивановны Чебуниной восемь внуков и 13 правнуков
В Бурятии суд сжалился над престарелым виновником лесного пожара
В Бурятии суд сжалился над престарелым виновником лесного пожара
Общество, 07.05.2024
С пенсионера хотели взыскать ущерб в 275 тысяч рублей
В Бурятии стартует кубок по ралли-спринту
В Бурятии стартует кубок по ралли-спринту
Общество, 07.05.2024
Первый этап пройдёт на этой неделе в столице республики
«Зато чистый»: Улан-удэнцев поразил туалет на городском кладбище
«Зато чистый»: Улан-удэнцев поразил туалет на городском кладбище
Общество, 07.05.2024
Он не устоял во время разрушительного урагана
В Бурятии немного дождливо
В Бурятии немного дождливо
Общество, 07.05.2024
Местами ожидается ветер до 22 м/с
Улан-Удэ примет международный турнир по боевому самбо
Улан-Удэ примет международный турнир по боевому самбо
Общество, 06.05.2024
Сборная России встретится со сборной мира
В Улан-Удэ состоится турнир по силовому экстриму
В Улан-Удэ состоится турнир по силовому экстриму
Общество, 06.05.2024
Его проведут на площади Советов
Два земельных участка у Байкала вернули в госсобственность
Два земельных участка у Байкала вернули в госсобственность
Общество, 06.05.2024
Земли оказались в пользовании сельского поселения и физлиц
В Бурятии встретили «Машу и трёх медведей»
В Бурятии встретили «Машу и трёх медведей»
Общество, 06.05.2024
На видео попали медведица и трое её медвежат
В Бурятии проходит конкурс семейного творчества
В Бурятии проходит конкурс семейного творчества
Общество, 06.05.2024
Мероприятие посвящено Году семьи
В День Победы по Иркутску проедет трамвайная «концертная площадка»
В День Победы по Иркутску проедет трамвайная «концертная площадка»
Общество, 06.05.2024
На ней артисты исполнят любимые военные песни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^