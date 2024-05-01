Крупный пожар разбушевался вечером
30 апреля вечером от диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о загорании 2-х домов по ул. Магистральная в СНТ Заиграевского района.
- На место происшествия были незамедлительно направлены огнеборцы Улан-Удэнских пожарно-спасательных гарнизонов. Также привлекалась оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Бурятия, выезжали начальник и заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Бурятия, - сообщили в пресс-службе Главного управления.
Из-за сильного ветра огонь распространился на другие постройки и частные дома. Прокладывалась магистральная линия 400 м.
Открытое горение было ликвидировано на общей площади 16 800 кв.м.
В результате пожара на 28 участках огнём было уничтожено 17 дачных домов (из них 12 заброшенных).
Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
В Бурятии сгорели 17 домов
Происшествия, Фото:
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