В Бурятии сгорели 17 домов

Происшествия, Фото: МЧС России

Крупный пожар разбушевался вечером



30 апреля вечером от диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о загорании 2-х домов по ул. Магистральная в СНТ Заиграевского района.



- На место происшествия были незамедлительно направлены огнеборцы Улан-Удэнских пожарно-спасательных гарнизонов. Также привлекалась оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Бурятия, выезжали начальник и заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Бурятия, - сообщили в пресс-службе Главного управления.



Из-за сильного ветра огонь распространился на другие постройки и частные дома. Прокладывалась магистральная линия 400 м.



Открытое горение было ликвидировано на общей площади 16 800 кв.м.



В результате пожара на 28 участках огнём было уничтожено 17 дачных домов (из них 12 заброшенных).



Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

