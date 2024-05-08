«Совсем уже обнаглели»: Приграничный район Бурятии атакуют волки





Ранее в Бурприроднадзоре рассказали, что охота на санитаров леса требует немало времени и сил. Для поимки одного проехать придётся более 300 километров.

В Закаменском районе Бурятии обострилась ситуация с волками. Местные жители поинтересовались в группе «Закамна-инфо.24/7», почему никто не регулирует их численность. От серых хищников, по словам сельчан, страдают лошади, коровы и овцы.- Совсем уже обнаглели – залезают в ограждения и давят скот, овец. Уже никого не боятся. Их стало очень много, – пишут встревоженные люди. – Сколько обращались, говорят, что главам () выдавали отраву.В управлении сельского хозяйства райадминистрации заявили: регулирование численности этиз зверей и любительская охота на них ведётся на постоянной основе.- Бурприроднадзор и управление каждый год назначают ответственных в сельских поселениях, которым выдают разрешения на добычу волков вне основного сезона охоты. Они добывают по 30-40 особей на территории района, – пояснили власти.В районной администрации добавили: хищники часто нападают на скот во время бесконтрольного выпаса. Со всеми интересующими вопросами сельчанам посоветовал обращаться напрямую к госохотинспектору Закаменского района.Размер вознаграждения – 8 000 рублей, но в некоторых районах, в частности – Курумканском, Окинском, Баргузинском и Еравнинском – есть дополнительные выплаты. Они колеблются от 5 до 10 тысяч. Всего в 2023-ем в республике насчитывалось 2 323 волка.