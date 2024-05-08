08 мая

07 мая

Популярное

В Иркутске экс-таможенника посадили за взятку в 3,6 млн рублей

В Иркутске экс-таможенника посадили за взятку в 3,6 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он получил более 8 лет лишения свободы

В Иркутске вынесли приговор бывшему сотруднику таможенной службы за получение взятки в размере более 3,6 млн рублей.

- Установлено, что подсудимый, являясь заместителем начальника Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, в январе 2022 года получил от участника внешнеэкономической деятельности через посредника более 3,6 млн рублей за беспрепятственный экспорт лесоматериалов, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд назначил бывшему замначальника таможенного поста 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в 10,8 млн рублей.

Осуждённый лишён звания майора таможенной службы.

взятка Таможня

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за сутки разгорелось 15 лесных пожаров
В Бурятии за сутки разгорелось 15 лесных пожаров
Происшествия, 08.05.2024
Большинство из них уже ликвидировали

В Улан-Удэ парочка закладчиков получила 10 лет на двоих
В Улан-Удэ парочка закладчиков получила 10 лет на двоих
Происшествия, 08.05.2024
За решётку отправятся 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек
Житель Бурятии во время ссоры задушил сожительницу
Житель Бурятии во время ссоры задушил сожительницу
Происшествия, 07.05.2024
Ссора вспыхнула после того, как пара распивала спиртное в течение дня
В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад
В Бурятии нашли мёртвой женщину, пропавшую полгода назад
Происшествия, 07.05.2024
Она ушла из благотворительного учреждения и бесследно исчезла
Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала
Происшествия, 07.05.2024
Его обязали покинуть страну через суд
В Улан-Удэ менеджер банка спасли клиентку от потери 4 млн
В Улан-Удэ менеджер банка спасли клиентку от потери 4 млн
Происшествия, 07.05.2024
Женщина едва не перевела все сбережения мошенникам  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^