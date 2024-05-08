В Иркутске экс-таможенника посадили за взятку в 3,6 млн рублей

Он получил более 8 лет лишения свободы



В Иркутске вынесли приговор бывшему сотруднику таможенной службы за получение взятки в размере более 3,6 млн рублей.



- Установлено, что подсудимый, являясь заместителем начальника Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, в январе 2022 года получил от участника внешнеэкономической деятельности через посредника более 3,6 млн рублей за беспрепятственный экспорт лесоматериалов, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Суд назначил бывшему замначальника таможенного поста 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в 10,8 млн рублей.



Осуждённый лишён звания майора таможенной службы.



