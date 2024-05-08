Он получил более 8 лет лишения свободы
В Иркутске вынесли приговор бывшему сотруднику таможенной службы за получение взятки в размере более 3,6 млн рублей.
- Установлено, что подсудимый, являясь заместителем начальника Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, в январе 2022 года получил от участника внешнеэкономической деятельности через посредника более 3,6 млн рублей за беспрепятственный экспорт лесоматериалов, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд назначил бывшему замначальника таможенного поста 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в 10,8 млн рублей.
Осуждённый лишён звания майора таможенной службы.
В Иркутске экс-таможенника посадили за взятку в 3,6 млн рублей
Происшествия, Фото:
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