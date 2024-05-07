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В Улан-Удэ 9 мая трамваи и автобусы будут работать по графику рабочего дня

В Улан-Удэ 9 мая трамваи и автобусы будут работать по графику рабочего дня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Площадь Советов перекроют рано утром

В Улан-Удэ в связи празднованием Дня Победы, 9 мая автобусы и трамваи будут работать по графику рабочего дня. По некоторым маршрутам будет продлено движение до 22:45, сообщили в комитете по транспорту.

В День Победы изменятся схемы городских маршрутов с направлением автобусов в объезд закрытых для движения улиц Сухэ-Батора, Ленина, Советская, Ербанова, Почтамтская с 6:00 и до окончания мероприятий.




В течение всего дня автобусы МУП «Городские маршруты» №№ 1, 2, 3, 3А, 4А, 10, 11, 12, 16, 16К, 17, 19А, 21А, 24, 25, 26, 27, 27 «Первое поле», 28, 33А, 37, 46А, 51, 59, 70, 71, 82, 92, 95, 95А, 100 будут работать по графику рабочего дня.

9 мая по графику субботнего дня будут работать муниципальные автобусы по маршрутам №№ 31К, 134, 135. По графику выходного дня будет курсировать маршрут №31.

Также будет продлено время работы муниципальных автобусов с отправлением с площади Советов в 22:45 по следующим маршрутам: №1 (2 автобуса большого класса), №2 (2 автобуса большого класса), №3 (2 автобуса большого класса), №10 (2 автобуса среднего класса), №16 (2 автобуса большого класса), №17 (3 автобуса среднего класса), №46А (1 автобус среднего класса).

9 мая по графику рабочего дня будут курсировать и трамвайные маршруты №№ 1, 2, 4, 7, 8. Также будет продлена работа 8 трамвайных вагонов с отправлением с площади Советов в 22:45 по следующим маршрутам: № 1 (2 вагона), №2 (2 вагона), №4 (2 вагона), №7 (1 вагон), №8 (1 вагон) МУП «Управления трамвая.

Кроме того, рекомендовано усилить работу в течение всего дня и до позднего вечера частным перевозчикам по маршрутам №№ 2, 3, 15, 19, 21, 29, 30, 33, 37, 40, 46, 55, 56, 56С, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 95, 97, 97 «Квартал», 100.

Как сообщал «Байкал-Daily», в День Победы в Улан-Удэ пройдёт множество различных мероприятий. Список можно посмотреть здесь. 

общественный транспорт 9 мая День Победы

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