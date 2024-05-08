В Бурятии сельчане призвали власти прекратить «манипуляции с речкой»

Там начались трудности с поливом покосов



Жители Бичуры поинтересовались в группе «Бичура-инфо.24/7», когда в сельском поселении «прекратятся манипуляции с речкой». «То запрудят, то отпрудят. Уже время пришло поливать покосы, а воды нет», – возмутились сельчане.



Они уточнили, сколько это ещё будет продолжаться. Глава СП «Бичурское» Александр Воронцов сообщил, что воду начнут подавать после 15 мая – как только полностью оттают забереги.



