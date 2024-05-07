В сгоревших СНТ в Братском районе Иркутской области погибли два человека







Как сообщал «Байкал-Dailу», страшные пожары



Накануне ввели режим ЧС в Братском районе, сегодня губернатор сообщил, что будет введён режим ЧС регионального значения.



По последним данным, пожары произошли уже в 11 садоводствах («Алюминщик», «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория», «Калинка», «Чёрная смородина», «Тимирязевец», «Таёжный» и «Целинный»), а также на окраине Вихоревки.



Под утро 7 мая пожарные ликвидировали открытое горение в садовом товариществе «Алюминщик» и Вихоревке. Проводится разбор и проливка конструкций. В садоводствах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка», «Чёрная смородина», «Тимирязевец», «Таежный», «Целинные земли», а также в районе 35 километра трассы «Тулун – Братск» тушение продолжается. Огнём повреждены более 200 строений.



Как сообщал «Байкал-Dailу», страшные пожары бушуют в Братском районе со вчерашнего дня . Пламя охватило ряд СНТ, а также жилые дома в городе Вихоревка. Огонь стремительно распространялся из-за сильного ветра. Дачников срочно эвакуировали.Накануне ввели режим ЧС в Братском районе, сегодня губернатор сообщил, что будет введён режим ЧС регионального значения.По последним данным, пожары произошли уже в 11 садоводствах («Алюминщик», «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория», «Калинка», «Чёрная смородина», «Тимирязевец», «Таёжный» и «Целинный»), а также на окраине Вихоревки.Под утро 7 мая пожарные ликвидировали открытое горение в садовом товариществе «Алюминщик» и Вихоревке. Проводится разбор и проливка конструкций. В садоводствах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка», «Чёрная смородина», «Тимирязевец», «Таежный», «Целинные земли», а также в районе 35 километра трассы «Тулун – Братск» тушение продолжается. Огнём повреждены более 200 строений.

На страшных пожарах в Братском районе Иркутской области появились две жертвы.В пригороде города Вихоревка сгорело садовое некоммерческое товарищество «Локомотив». В результате пожара погиб мужчина 1948 года рождения.«В результате пожара в СНТ «Локомотив» погиб 75-летний мужчина. По факту халатности должностных лиц администрации Братского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.О втором погибшем сообщил 7 мая губернатор региона Игорь Кобзев.«На данный момент, трагичный итог пожара – два погибших. Один мужчина - в СНТ «Локомотив», другой – в садоводстве «Алюминщик». Кроме того, на пожаре серьезно пострадала женщина», - написал он в своём Telegram-канале.