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В сгоревших СНТ в Братском районе Иркутской области погибли два человека

В сгоревших СНТ в Братском районе Иркутской области погибли два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Возбуждено уголовное дело о халатности

На страшных пожарах в Братском районе Иркутской области появились две жертвы.

В пригороде города Вихоревка сгорело садовое некоммерческое товарищество «Локомотив». В результате пожара погиб мужчина 1948 года рождения.

«В результате пожара в СНТ «Локомотив» погиб 75-летний мужчина. По факту халатности должностных лиц администрации Братского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

О втором погибшем сообщил 7 мая губернатор региона Игорь Кобзев.

«На данный момент, трагичный итог пожара – два погибших. Один мужчина - в СНТ «Локомотив», другой – в садоводстве «Алюминщик». Кроме того, на пожаре серьезно пострадала женщина», - написал он в своём Telegram-канале.

 
Как сообщал «Байкал-Dailу», страшные пожары бушуют в Братском районе со вчерашнего дня. Пламя охватило ряд СНТ, а также жилые дома в городе Вихоревка. Огонь стремительно распространялся из-за сильного ветра. Дачников срочно эвакуировали.

Накануне ввели режим ЧС в Братском районе, сегодня губернатор сообщил, что будет введён режим ЧС регионального значения.

По последним данным, пожары произошли уже в 11 садоводствах («Алюминщик», «Весна», «Локомотив», «Укские дачи», «Виктория», «Калинка», «Чёрная смородина», «Тимирязевец», «Таёжный» и «Целинный»), а также на окраине Вихоревки.

Под утро 7 мая пожарные ликвидировали открытое горение в садовом товариществе «Алюминщик» и Вихоревке. Проводится разбор и проливка конструкций. В садоводствах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка», «Чёрная смородина», «Тимирязевец», «Таежный», «Целинные земли», а также в районе 35 километра трассы «Тулун – Братск» тушение продолжается. Огнём повреждены более 200 строений.

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