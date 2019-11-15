В Бурятии с компании взыщут 42 миллиона из-за ставшей оранжевой реки

Вода в реке Модонкуль стала оранжевой из-за шахтных вод из штольни комбината
В начале июня жители Закаменского района Бурятии сообщили о неестественном цвете реки Модонкуль, впадающей в реку Джида, впоследствии, в реку Селенга и далее в озеро Байкал. Вода приобрела ярко оранжевый окрас.
Как сообщал «Байкал-Daily», содержание загрязняющих веществ в реке Модонкуль превысило предельно допустимые концентрации от 10 до 50 раз по кадмию, меди, мышьяку, вольфраму и другим компонентам.
Загрязнение произошло в результате вытекания шахтных вод на рельеф местности из штольни «Западная» бывшего Джидинского вольфрамомолибденового комбината. Собственником земельных участков и объектов, находящихся в границах месторождения вольфрама в районе рудника Холтосон является ООО «Вольфрамайн».
В соответствии с нормами земельного законодательства собственник земельного участка обязан проводить мероприятия, направленные на защиту земель от загрязнения химическими веществами.
Ущерб окружающей среде в результате загрязнения оценён специалистами в размере более 42,5 млн. руб. При этом ООО «Вольфрамайн» меры по своевременной оценке экологических рисков и исключению загрязнения почвы и водного объекта приняты не были.
- Решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ от 8 ноября на ООО «Вольфрамайн» возложена обязанность по проведению мероприятий направленных на обеспечение предотвращения попадания неочищенных шахтных вод из штольни бывшего вольфрамомолибденового комбината на почву и в реку Модонкуль. С собственника в доход бюджета муниципального образования в полном объёме взыскан причинённый окружающей среде ущерб, - сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.
Решение суда в законную силу не вступило.
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