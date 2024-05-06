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Работы ремесленников Бурятии помогут представить на крупных мероприятиях

Работы ремесленников Бурятии помогут представить на крупных мероприятиях
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Меры господдержки окажут в рамках нацпроекта

В Бурятии творческие люди республики, а также действующие предприниматели и самозанятые граждане, занимающиеся народно-декоративно-прикладным искусством, могут показать свою продукцию на крупных региональных и международных мероприятиях. Им будут оказаны меры господдержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

- Поделиться своим талантом с широкой аудиторией предприниматели и самозанятые смогут на самых крупных мероприятиях этого года: День города, Наадан-Сурхарбан, международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», международная туристская выставка «Baikal Travel Mart 2024», летняя торговая площадка в центральной части г. Улан-Удэ, а также на выставке «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме, - рассказал Станислав Брыков, директор центра «Мой бизнес».

Узнать актуальную информацию о мерах государственной поддержки можно на сайте центра.
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