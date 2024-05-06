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В прокуратуре Бурятии пройдёт день приёма предпринимателей

В прокуратуре Бурятии пройдёт день приёма предпринимателей
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Он состоится 7 мая

7 мая состоится всероссийский день приёма предпринимателей. В этот день приём пройдёт и в прокуратуре Бурятии.

В аппарате прокуратуры республики (Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а) приём пройдёт с 08:30 до 18:00 (с перерывом на обед с 12:30 до 14:00).

Кроме того, предприниматели смогут обратиться в этот день во все районные, межрайонные прокуратуры республики, а также в Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. 
прокуратура предприниматели

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