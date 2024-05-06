Он состоится 7 мая
7 мая состоится всероссийский день приёма предпринимателей. В этот день приём пройдёт и в прокуратуре Бурятии.
В аппарате прокуратуры республики (Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а) приём пройдёт с 08:30 до 18:00 (с перерывом на обед с 12:30 до 14:00).
Кроме того, предприниматели смогут обратиться в этот день во все районные, межрайонные прокуратуры республики, а также в Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
В прокуратуре Бурятии пройдёт день приёма предпринимателей
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 06.05.2024
Предпринимательницу оштрафовали
Бизнес, 06.05.2024
Он состоится 7 мая
Бизнес, 03.05.2024
Штрафов вынесено более чем на 20 млн рублей
Бизнес, 02.05.2024
Котельная не была поставлена на учёт
Бизнес, 02.05.2024
Горожанам приходилось отдавать за поездку по 800 рублей
Участвовать можно в пяти номинациях
В торгах участвовали четыре компании
Речь идёт о строительстве водовода в Мухоршибири
Бизнес, 26.04.2024
Ему назначен штраф в 600 тысяч
Бизнес, 25.04.2024
Из-за них на жильцов трёх домов повесили внушительный долг
Бизнес, 25.04.2024
Вокруг его магазина творилась сплошная антисанитария
Бизнес, 24.04.2024
Правда, пока по системе ОСВВ
Стало известно, как идёт восстановление уничтоженного огнём здания
Контроль за ними в республике усилили
Жителям улуса произвели перерасчёт платы за вывоз мусора