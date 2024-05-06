В прокуратуре Бурятии пройдёт день приёма предпринимателей

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Он состоится 7 мая



7 мая состоится всероссийский день приёма предпринимателей. В этот день приём пройдёт и в прокуратуре Бурятии.



В аппарате прокуратуры республики (Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а) приём пройдёт с 08:30 до 18:00 (с перерывом на обед с 12:30 до 14:00).



Кроме того, предприниматели смогут обратиться в этот день во все районные, межрайонные прокуратуры республики, а также в Бурятскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

