В аптечном пункте в Бурятии не было лекарств «от живота»

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Предпринимательницу оштрафовали



В аптечном пункте заиграевского посёлка Онохой не было обязательного минимального ассортимента лекарственных препаратов, отсутствовал ряд желудочно-кишечных средств. Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств выявили в ходе проверки прокуратуры.



- Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ «Нарушение порядка розничной торговли лекарственными препаратами». Ей назначен штраф в 5 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



После вмешательства прокуратуры нарушения законодательства устранены.



