06 мая

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В аптечном пункте в Бурятии не было лекарств «от живота»

В аптечном пункте в Бурятии не было лекарств «от живота»
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Предпринимательницу оштрафовали

В аптечном пункте заиграевского посёлка Онохой не было обязательного минимального ассортимента лекарственных препаратов, отсутствовал ряд желудочно-кишечных средств. Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств выявили в ходе проверки прокуратуры.

- Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ «Нарушение порядка розничной торговли лекарственными препаратами». Ей назначен штраф в 5 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

После вмешательства прокуратуры нарушения законодательства устранены.

прокуратура аптеки

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