В Бурятии оштрафовали владельца гостиницы и кафе

Котельная не была поставлена на учёт



В Муйском районе Бурятии индивидуального предпринимателя, владельца гостиницы и кафе, привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.



- Выявлено, что котельная, обеспечивающая теплоснабжением гостиницу и кафе, не была поставлена на государственный учёт как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Бизнесмена привлекли к административной ответственности по ст. 8.46 КоАП РФ «Невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.



После внесённого прокуратурой представления нарушение законодательства устранили.

