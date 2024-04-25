В Улан-Удэ энергетиков оштрафовали на 200 с лишним тысяч за неисправные счётчики



ТГК-14 назначили три штрафа на общую сумму в 210 тысяч рублей за некорректную работу расходомеров в трёх многоквартирных домах – № 16 на Фрунзе, а также № 42а и 43 на улице Ключевская в Улан-Удэ. В Госстройжинадзоре сообщили, что ресурсоснабжающая организация уклонялась от своих обязанностей по соблюдению законодательства об энергоэффективности и энергосбережении.



По закону, компания должна заниматься установкой и заменой общедомовых приборов учёта. Если спустя два месяца после выявления неисправности её не устранят собственники (а их об этом извещает управляющая компания), сделать всё будет вынужден сам ресурсник.



Получив информацию о неправильной работе счётчиков, ТГК-14 не торопилась принимать меры. В итоге при ежегодной корректировке жильцам всех трёх МКД сделали крупные доначисления за теплоснабжение – на 150 тысяч рублей. Оспорить их люди теперь смогут только в суде.



После проверок, которые провела муниципальная жилинспекция, Госстройжилнадзор рассмотрел три административных дела на ПАО ТГК-14 и вынес постановления об административных правонарушениях.



- Штрафы ресурсоснабжающим организациям – только одна сторона неэффективной работы в многоквартирных домах. К сожалению, жильцы плохо понимают, что контроль за работой управляющей организации и активный совет МКД помог бы избежать крупных счетов, – пояснил руководитель ведомства Николай Павлюк. – Когда налажен диалог между управляющей организацией и собственниками, возможно своевременно отследить и исправить нарушения в работе приборов учёта.



