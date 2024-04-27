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Подрядчика в Бурятии предостерегли от нарушения сроков строительства

Подрядчика в Бурятии предостерегли от нарушения сроков строительства
Бизнес,  Фото:прокуратура РБ
Речь идёт о строительстве водовода в Мухоршибири

Прокуратура Мухоршибирского района предостерегла директора ООО «СтройКонсалтинг» от нарушения графиков строительства централизованного водовода в селе Мухоршибирь.

Водовод строят в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Возведение объекта находится на контроле прокуратуры района.

Недавно прокурор Мухоршибирского района Арсалан Цыренжапов выехал на объект и проверил соблюдение сроков производства работ.

- Установлено, что работы на четырех блоках водовода начаты на месяц позже предусмотренной графиком даты. В целях предупреждения нарушения сроков ввода в эксплуатацию объекта прокурор района объявил предостережение директору ООО «СтройКонсалтинг». Руководитель организации-подрядчика предупреждён о применении мер ответственности в случае неисполнения требований законодательства о контрактной системе закупок для государственных и муниципальных нужд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

прокуратура строительство водовод

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