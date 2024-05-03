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В Бурятии операторов связи более 30 раз оштрафовали за звонки от мошенников

В Бурятии операторов связи более 30 раз оштрафовали за звонки от мошенников
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Штрафов вынесено более чем на 20 млн рублей

В Бурятии операторов связи активно штрафуют за пропуск мошеннических звонков с подменных номеров. Речь идёт о нарушении ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП «Неисполнение оператором связи обязанностей по передаче абонентского номера или уникального кода идентификации, прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика». В 2023-м и с начала 2024 года операторам назначили штрафов на общую сумму 21,8 млн рублей. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре республики.

«В 2023-2024 гг. прокурорами в отношении мобильных операторов за совершение подобных административных правонарушений возбуждено 78 дел. Судами рассмотрено 39 дел с назначением административного наказания в виде штрафа на общую сумму 21,8 млн рублей», - уточнили в надзорном органе.

Одно из последних таких дел связано со звонком мошенников жителю Улан-Удэ. Преступник представился полицейским из Москвы и заявил, что на имя мужчины оформлена доверенность, по которой кто-то пытается присвоить его сбережения. Чтобы сохранить деньги, звонивший настоятельно посоветовал перевести деньги на «безопасный счёт», что горожанин и сделал.

Жертву убедило то, что звонивший сообщил его паспортные данные. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в значительном размере». В ходе расследования и выяснилось, что мошенники звонили с подменных номеров. В нарушение федерального закона «О связи» оператор не заблокировал такие звонки.

Суд назначил оператору штраф в размере 600 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах для операторов связи за пропуск подменных номеров в декабре 2021 года. До этого были приняты поправки к закону «О связи», обязавшие операторов блокировать вызовы и смс с подменных номеров. Для этого компании обязали подключиться к специальной системе распознавания и блокировки нежелательных звонков.

Первый в России штраф за подобное правонарушение был выписан в августе 2022 года. Оператора связи «Оранж Бизнес Сервисез» оштрафовали на 1 млн рублей, сообщили тогда РБК в Роскомнадзоре.

В Бурятии о первом таком штрафе сообщили в феврале 2023 года. А затем число подобных дел стало резко увеличиваться. 
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