На севере Бурятии пройдут поисково-спасательные соревнования

Также турнир будет посвящён выживанию в природной среде



Уже третий год подряд на майских праздниках на территории города Северобайкальск и Северо-Байкальского района Бурятии пройдут традиционные открытые соревнования по поисково-спасательным работам (ПСР) и выживанию в природной среде.



- ПСРы проводятся с целью развитие спортивного туризма, отработки приёмов техники горного, пешеходного и лыжного туризма в условиях, приближенных к условиям автономного спортивного путешествия; приобретение участниками навыков оптимального выхода из экстремальных ситуаций; повышение технического и тактического мастерства участников, а также получение удовольствия и сплочения команды, - сообщает турклуб «109 меридиан».



Соревнования пройдут с 10 по 12 мая в Северобайкальске и районе. Старт соревнований запланирован не раньше 12:00 10 мая. К участию допускаются команды туристских клубов, образовательных учреждений, поисково-спасательных служб, общественных, коммерческих или иных организаций Российской Федерации, а также дружеские объединения туристов.



Возрастное ограничение: 12+.

