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Ориентировщики Бурятии присоединятся к «Российскому азимуту»

Ориентировщики Бурятии присоединятся к «Российскому азимуту»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Традиционные соревнования проведут на Верхней Берёзовке

18 мая в столице Бурятии состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Они пройдут на Верхней Берёзовке, в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька».

К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств. Соревнования личные, дистанция расположена в лесном массиве около «Зорьки». Для неопытных участников на трассе будет оборудован маркированный участок от старта до финиша, следуя по которому участники смогут отметить несколько ближайших контрольных пунктов, и вернуться на финиш.

Программа соревнований

10:00-12:00 – Приём заявок на месте старта. Выдача номеров
11:20-11:40 – Официальная церемония открытия
Старты массовых забегов по возрастным категориям:
12:00 – «М/Ж 10» (после финиша сдают карты) отмечают не более 8 КП
12:10 – «М/Ж 12» (после финиша сдают карты) отмечают не более 10 КП
12:20 – «М/Ж 14» (после финиша сдают карты) отмечают не более 12КП
12:30 – «М/Ж 16» отмечают не более 14 КП
12:40 – «М/Ж 18», «Д/Ю 20», «Студенты» отмечают не более 16 КП
12:50 – «М/Ж 21», «М/Ж 35» – «М/Ж 55» отмечают как можно больше КП за время не более 60 минут.
13:00-15:00 – Конкурсы, мастер-классы. Мини-ориентирование «спортивный лабиринт», развлекательная программа
15:00-16:00 – Награждение победителей и призёров. Церемония закрытия соревнований

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт спортивное ориентирование

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