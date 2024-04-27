Участвовать можно в пяти номинациях
С 26 апреля стартовал приём заявок на региональный конкурс «Лучшие практики наставничества в Республике Бурятия». Мероприятие направлено на выявление и распространение передового практического опыта наставничества.
Для предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» предусмотрены три номинации:
- «Прорывные технологии повышения производительности труда»;
- «Профессиональное развитие молодёжи»;
- «Цифровые инновации на предприятии».
Для других предприятий представлены две специальные номинации: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в индустрии гостеприимства».
Документы на участие в конкурсе принимаются до 15 мая на адрес электронной почты министерства экономики РБ: Ryzhakova.I@mecn.govrb.ru и в печатном виде по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом правительства, каб. 210.
Возрастное ограничение: 18+.
Среди предприятий Бурятии стартует конкурс наставников
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