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Среди предприятий Бурятии стартует конкурс наставников

Среди предприятий Бурятии стартует конкурс наставников
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Участвовать можно в пяти номинациях

С 26 апреля стартовал приём заявок на региональный конкурс «Лучшие практики наставничества в Республике Бурятия». Мероприятие направлено на выявление и распространение передового практического опыта наставничества.

Для предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» предусмотрены три номинации:
- «Прорывные технологии повышения производительности труда»;
- «Профессиональное развитие молодёжи»;
- «Цифровые инновации на предприятии».

Для других предприятий представлены две специальные номинации: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в индустрии гостеприимства».

Документы на участие в конкурсе принимаются до 15 мая на адрес электронной почты министерства экономики РБ: Ryzhakova.I@mecn.govrb.ru и в печатном виде по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом правительства, каб. 210.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия конкурс

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