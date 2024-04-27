Среди предприятий Бурятии стартует конкурс наставников

Участвовать можно в пяти номинациях



С 26 апреля стартовал приём заявок на региональный конкурс «Лучшие практики наставничества в Республике Бурятия». Мероприятие направлено на выявление и распространение передового практического опыта наставничества.



Для предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» предусмотрены три номинации:

- «Прорывные технологии повышения производительности труда»;

- «Профессиональное развитие молодёжи»;

- «Цифровые инновации на предприятии».



Для других предприятий представлены две специальные номинации: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в индустрии гостеприимства».



Документы на участие в конкурсе принимаются до 15 мая на адрес электронной почты министерства экономики РБ: Ryzhakova.I@mecn.govrb.ru и в печатном виде по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом правительства, каб. 210.



Возрастное ограничение: 18+.

