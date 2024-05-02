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В Улан-Удэ во время страшного урагана взвинтили цены на такси

В Улан-Удэ во время страшного урагана взвинтили цены на такси
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожанам приходилось отдавать за поездку по 800 рублей

Вечером 30 апреля в Бурятии разбушевалась непогода. В районах и столице республики поднялся страшный ветер, валивший деревья, заборы, ограждения, остановочные пункты, опоры освещения, баннеры и дорожные знаки. У одного из торговых центров в Улан-Удэ даже сорвало часть крыши. В СНТ «Кирпичник» в пригородном Заиграевском районе разгорелся крупный пожар, уничтоживший 17 дачных домиков. По данным МЧС, 12 из них – заброшенные.

Многие сёла Бурятии и микрорайоны Улан-Удэ остались без света. Порядок в городе пообещали навести в кратчайшие сроки. Тем временем жители бурятской столицы пожаловались в соцсетях на резко подорожавшие во время урагана поездки на такси.

- Ветер, конечно, был ужасный, но цены на такси в этот момент убили, – говорится в посте, размещённом в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». – Еле нашли таксиста из центра города до 102 микрорайона за 800 рублей – и это ещё повезло.

По словам анонимного автора, многие не могли добраться на Левобережье «по адекватной цене». Однако участники сообщества встали на сторону водителей, отметив, что стоимость поездок вообще-то устанавливают агрегаторы – службы, которые принимают заявки и раздают их таксистам. «Скажите спасибо, что хоть работали и до дома вас довезли», – отмечают жители Бурятии. А некоторые участники сообщества со слов знакомых таксистов рассказали, что в такую погоду заказ берут «только от большой нужды». «Машины разбитые, ехать надо очень аккуратно, а если что, и ремонт, и аренда на тебе», – пояснил один из посетителей паблика.

Прошлой зимой, с наступлением сильных морозов, в Бурятии тоже взлетели цены на такси. В холода услуги водителей машин с «шашечками» стали настоящей роскошью. К примеру, в Северобайкальске за поездку по городу просили 14 с лишним тысяч, хотя местные жители не исключали, что в приложении службы заказа просто произошёл какой-то сбой. Другой агрегатор выставил пассажирам с детьми восемь сотен. Горожане даже требовали призвать «обнаглевших» таксистов к ответу.


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