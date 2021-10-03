Военные Бурятии почтили в Монголии память маршала Жукова. Видео

После митинга российская делегация посетила Дом-музей маршала Георгия Жукова. Там представлены исторические фотографии, личные вещи, материалы из советских, монгольских и японских военных архивов, написанные им письма и некоторые предметы, принадлежавшие членам его семьи.Также военнослужащим представилась возможность увидеть уникальные экспонаты в музее Вооружённых сил Монголии. Участникам учений провели экскурсию в здании музея и подробно рассказали о значимых сражениях в истории Монголии.Помимо этого, российские военнослужащие посетили главную достопримечательность Монголии - крупнейший из памятников Чингисхану в Монголии и крупнейшую конную статую в мире.Совместное российско-монгольское военного учение «Селенга-2021» стартовало 22 сентября в Монголии на полигоне «Дойтын Ам», вблизи города Дзуунмод (Центральный аймак).- Совместному российско-монгольскому учению «Селенга-2021» придаётся особое значение. Тактическое учение, направленное на борьбу с международным терроризмом, проводится в канун 100-летия создания Вооружённых сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, - отмечают в Восточном военном округе.В учении «Селенга-2021» задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения ВС Монголии общей численностью порядка 1,5 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.