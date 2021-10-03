Военные Бурятии почтили в Монголии память маршала Жукова. Видео

В городе Улан-Батор (столице Монголии) военнослужащие из Бурятии – участники совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021» - почтили память маршала Георгия Жукова.
- В митинге и возложении венков к памятнику маршалу Георгия Жукова также приняли участие заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, руководитель учения «Селенга-2021» от российской стороны генерал-майор Игорь Тимофеев, а от монгольской стороны бригадный генерал Л.Онцгойбаяр, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
После митинга российская делегация посетила Дом-музей маршала Георгия Жукова. Там представлены исторические фотографии, личные вещи, материалы из советских, монгольских и японских военных архивов, написанные им письма и некоторые предметы, принадлежавшие членам его семьи.
Также военнослужащим представилась возможность увидеть уникальные экспонаты в музее Вооружённых сил Монголии. Участникам учений провели экскурсию в здании музея и подробно рассказали о значимых сражениях в истории Монголии.
Помимо этого, российские военнослужащие посетили главную достопримечательность Монголии - крупнейший из памятников Чингисхану в Монголии и крупнейшую конную статую в мире.
Совместное российско-монгольское военного учение «Селенга-2021» стартовало 22 сентября в Монголии на полигоне «Дойтын Ам», вблизи города Дзуунмод (Центральный аймак).
- Совместному российско-монгольскому учению «Селенга-2021» придаётся особое значение. Тактическое учение, направленное на борьбу с международным терроризмом, проводится в канун 100-летия создания Вооружённых сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, - отмечают в Восточном военном округе.
В учении «Селенга-2021» задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения ВС Монголии общей численностью порядка 1,5 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.
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