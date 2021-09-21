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Военные Бурятии отправили технику на крупные учения в Монголию

Военные Бурятии отправили технику на крупные учения в Монголию
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Для передислокации военных в Монголию было подготовлено два железнодорожных эшелона. ВИДЕО

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированные в городе Кяхта в Бурятии, завершили погрузку боевой техники на железнодорожные платформы. Техника отправилась в Монголию, где состоятся российско-монгольские военные учения «Селенга-2021», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Для передислокации около 100 единиц вооружения и более 600 военнослужащих на станции Наушки было подготовлено два железнодорожных эшелона.

 
- В ходе подготовительных мероприятий к совместному российско-монгольскому учению проведены контрольные занятия на допуск к участию в учении, проверена готовность аппарата руководства от российской стороны. На завершающем этапе с подразделениями проведено тактическое учение с боевой стрельбой, - уточнили в Восточном военном округе.

Из пункта постоянной дислокации мотострелковые подразделения совершили марш более 30 км, чтобы добраться до станции Наушки.

Открытие учения «Селенга» состоится в полевом лагере на полигоне Дойтын Ам в Монголии. В международном учении от Восточного военного округа примут участие мотострелковые и танковые подразделения, миномётная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», огнемётный взвод, разведподразделения.

«Селенга - 2021» - это 14-е совместное учение, в котором примут участие военнослужащие Восточного военного округа. С 2008 по 2010 годы маневры носили название «Дархан» (в переводе с монгольского - «Кузнец»). С 2011 года международное учение было переименовано по названию реки Селенга, которая протекает по территории Монголии и России.

Международные учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года. В ходе манёвров российские и монгольские военнослужащие отрабатывают совместные действия по поиску, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

военнослужащие учения

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