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23 сентября

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В Монголии стартовало учение «Селенга-2021». Видео

В Монголии стартовало учение «Селенга-2021». Видео
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Совместному учению «Селенга», в котором участвуют военные из Бурятии и Монголии, в этом году придаётся особое значение

На полигоне «Дойтын Ам» в Монголии состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021». Российскую сторону представляют военнослужащие Восточного военного округа из Кяхты (Бурятия).

 
На церемонии открытия были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств-участников учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. 

- Поставленные перед участниками учения задачи по организации совместных контртеррористических действий, направленные на расширение военного сотрудничества двух стран, будут, несомненно, достигнуты, - отметил заместитель министра обороны Монголии Б. Баярмагнай.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Монголии Азизов Искандер, заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, руководитель учения генерал-майор Игорь Тимофеев и другие почётные гости, принявшие участие в торжественной церемонии открытия, пожелали удачи и успехов личному составу при выполнении совместных учебно-боевых задач.

После торжественной части штабы руководства учений приступили к совместному планированию действий войск.

Совместному российско-монгольскому учению «Селенга-2021» придаётся особое значение. Тактическое учение, направленное на борьбу с международным терроризмом, проводится в канун 100-летия создания Вооружённых сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

В городе Дзуунмод (Центральный аймак, Монголия), вблизи полигона «Дойтын Ам», спланирована насыщенная программа торжественных мероприятий с участием творческих коллективов России и Монголии, а также военнослужащих двух стран.

В этом году на международном учении задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии и подразделения ВС Монголии общей численностью порядка 1,4 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.

Справка:

Российско-монгольское учение «Селенга» проводится ежегодно с 2008 года. До 2011-го оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось «Дархан» (в переводе с монгольского «Строитель»). В 2011 году манёвры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность.

В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом учение впервые проходило порознь, каждая сторона проводила манёвры на своей территории.

В 2019 году учение прошло на полигоне Мунх Хэт в Монголии. Тогда участники отработали задачи по совместному уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, защите населённого пункта в приграничном районе.

учения военнослужащие Восточный военный округ Монголия

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