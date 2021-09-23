В Монголии стартовало учение «Селенга-2021». Видео

На полигоне «Дойтын Ам» в Монголии состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021». Российскую сторону представляют военнослужащие Восточного военного округа из Кяхты (Бурятия).

На церемонии открытия были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств-участников учений, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

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