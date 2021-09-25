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В Монголии проходят учения военных «Селенга-2021»

В Монголии проходят учения военных «Селенга-2021»
Общество, 
Учения проводятся на полигоне «Дойтын Ам»

В Монголии проведено совместное планирование предстоящих практических действий на международном учении «Селенга», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Представители штаба совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021» и обучаемые командиры подразделений провели осмотр тактического поля полигона «Дойтын Ам» в Монголии и сняли необходимые координаты для оценки особенностей рельефа местности.

В ходе планирования совместных практических действий офицеры Восточного военного округа (ВВО) и Вооружённых сил Монголии обсудили ряд организационных вопросов для эффективного применения подчинённых сил и средств, при проведении операции по ликвидации условного незаконного вооружённого формирования.

Личному составу мотострелковых и танковых подразделений определили секторы стрельбы, маршруты выдвижения, развёртывание техники в боевую линию, также были отработаны вопросы организации связи.

Командный состав подразделений артиллерии ВВО и ВС Монголии на наблюдательном пункте выполнил уточняющие расчёты для огневого поражения «противника», определил координаты огневых позиций.

Также проработаны предстоящие совместные лётно-тактические задания для экипажей вертолётов армейской авиации ВВО и ВВС Монголии в ходе воздушной разведки и огневого прикрытия сухопутных подразделений на активной фазе учения.

В в этом году на международном учении «Селенга-2021» задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии и подразделения ВС Монголии общей численностью порядка 1,4 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.

ВВО военнослужащие учения Монголия

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