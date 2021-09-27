Военные Бурятии и Монголии отработали совместное наступление. Видео

На полигоне «Дойтын Ам» в Монголии прошла первая совместная тренировка в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021». Российскую сторону на учении представляют военнослужащие из Кяхты (Бурятия).
- Военнослужащие объединённой группировки войск Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии определили маршруты выдвижения в соответствии с особенностью рельефа местности на полигоне. Также на тренировке отработали вопросы организации связи и взаимодействия, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Объединённый штаб руководства учением согласовал единые для обеих сторон сигналы управления. Мотострелковые и танковые подразделения отработали совместное наступление с развёртыванием в боевую линию.
- С исходного центра мы экипажем выдвинулись сводными колоннами, потом перестраиваемся в боевую линию для уничтожения условного противника, - рассказал командир отделения мотострелкового взвода сержант Чингис Гончиков.
Совместное военное учение «Селенга-2021» стартовало на прошлой неделе на полигоне «Дойтын Ам» в Монголии. Учение проходит в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нём участвуют подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в учении принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.