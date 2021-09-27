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Военные Бурятии и Монголии отработали совместное наступление. Видео

Военные Бурятии и Монголии отработали совместное наступление. Видео
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В Монголии на учении «Селенга-2021» прошла первая совместная тренировка

На полигоне «Дойтын Ам» в Монголии прошла первая совместная тренировка в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021». Российскую сторону на учении представляют военнослужащие из Кяхты (Бурятия).

- Военнослужащие объединённой группировки войск Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии определили маршруты выдвижения в соответствии с особенностью рельефа местности на полигоне. Также на тренировке отработали вопросы организации связи и взаимодействия, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Объединённый штаб руководства учением согласовал единые для обеих сторон сигналы управления. Мотострелковые и танковые подразделения отработали совместное наступление с развёртыванием в боевую линию.


- С исходного центра мы экипажем выдвинулись сводными колоннами, потом перестраиваемся в боевую линию для уничтожения условного противника, - рассказал командир отделения мотострелкового взвода сержант Чингис Гончиков.

Совместное военное учение «Селенга-2021» стартовало на прошлой неделе на полигоне «Дойтын Ам» в Монголии. Учение проходит в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нём участвуют подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в учении принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.



военнослужащие учения Восточный военный округ

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