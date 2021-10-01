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Впервые в учении «Селенга» участвует военная полиция. Видео

Впервые в учении «Селенга» участвует военная полиция. Видео
Общество, 
Военная полиция взяла в плен условных «боевиков»

Впервые в международном учении «Селенга-2021» принимают участие военнослужащие военной полиции Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии.

- По замыслу предстоящей активной фазы учений, после проведения воздушной разведки и дистанционного минирования местности вертолётной парой армейской авиации, передовая группа условных диверсантов при попытке прорыва к стратегически важным объектам подорвётся на минах. После этого военнослужащие военной полиции должны будут блокировать и взять в плен, оставшихся в живых условных «боевиков», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.


Основной задачей подразделения военной полиции является обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в полевом лагере на полигоне Дойтын Ам в Монголии, где проживают участники учений. Военные полицейские проводят патрулирование в районах размещения полевого лагеря, несут круглосуточное дежурство на контрольных пунктах, осуществляя пропускной режим на территорию лагеря.

Помимо этого, военнослужащие военной полиции обеспечат безопасность и пропускной режим во время проведения практического этапа учения на тактическом поле.

Международное российско-монгольское учение «Селенга-2021» проходит в этом году на полигоне «Дойтын Ам» в Монголии. Российскую сторону представляют военнослужащие мотострелкового соединения из Кяхты (Бурятии). Всего участвует около 1,5 тысяч человек личного состава и более 200 единиц военной техники.

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