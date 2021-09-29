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Тактический десант уничтожил «диверсантов» на учении «Селенга-2021». Видео

Тактический десант уничтожил «диверсантов» на учении «Селенга-2021». Видео
Общество, 
Разведчики вступили в бой с превосходящими силами «противника»

На международном российско-монгольском учении «Селенга-2021», которое проходит на полигоне «Дойтын Ам» в Монголии, военнослужащие из Бурятии и Монголии уничтожили условного противника.

Мотострелки из Кяхты, представляющие Восточный военный округ, и военные Монголии совместными рейдовыми действиями уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника в труднодоступной местности.

В ходе практической части учения российские и монгольские разведчики на вертолётах Ми-8 АМТШ «Терминатор» были доставлены в заданный район. Они вступили в бой с превосходящими силами «противника», отработали задачи по отходу своих подразделений и совершили марш-бросок к месту сбора.


При выполнении учебно-боевых задач особое внимание было уделено отработке слаженности действий разведывательных групп в условиях незнакомой местности и маскировке.

- Стоит отметить, что высадка десанта является одним из самых сложных элементов проведения контртеррористической операции, которые отрабатываются российско-монгольской группировкой войск на учении «Селенга-2021», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Помимо этого, танковые, мотострелковые, артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы. Они уничтожили мишени, имитирующие бронетехнику условного противника на различных дальностях. В свою очередь, подразделения ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты «противника».

В международном учении «Селенга-2021» задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и подразделения вооруженных сил Монголии общей численностью около 1,5 тысяч человек личного состава и более 200 единиц военной техники.

- Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приёмов современного боя выполняют задачи поиска, блокирования и уничтожения вооружённых формирований условных террористов, - пояснили в пресс-службе Восточного военного округа.


военнослужащие учения

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