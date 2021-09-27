На учении «Селенга-2021» военные померились силой. Видео

По завершению спортивных мероприятий на полевой сцене полигона «Дойтын Ам» с насыщенной концертной программой выступил ансамбль песни и пляски министерства обороны Монголии. В том числе представительница ансамбля спела культовую песню Виктора Цоя «Кукушка».





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На днях в Монголии стартовало традиционное российско-монгольское учение «Селенга-2021». Российскую сторону представляют военнослужащие их Кяхты (Бурятия).В рамках учения «Селенга-2021» состоялись состязания по национальным и традиционным видам спорта.Военнослужащие из Бурятии и Монголии выявили сильнейших в национальной борьбе, футболе, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова ПМ, а также военизированной эстафете. Кроме того, все желающие попробовали свои силы в стрельбе из лука и метании на точность специальных предметов, сделанных из костей.- Для сплочения и укрепления дружественных взаимоотношений военнослужащих России и Монголии командованием было принято решение о создании совместных команд. В них вошли как военнослужащие России, так и Монголии, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.Совместное военное учение «Селенга-2021» проходит в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии. Всего в учении принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.