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В Монголии торжественно встретили военных из Бурятии. Видео

В Монголии торжественно встретили военных из Бурятии. Видео
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Военные из Бурятии прибыли в Монголию на учение «Селенга-2021»

В Монголии устроили торжественную встречу первого железнодорожного воинского эшелона с вооружением, военной техникой и военнослужащими из Бурятии. Встреча состоялась на железнодорожной станции Мааньт под Улан-Батором, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. 

Военнослужащие из Кятхы прибыли в Монголию для участия в ежегодном совместном российско-монгольском учении «Селенга-2021».

Встреча прошла по монгольским обычаям. Заместителю руководителя учения вручили хадак, символизирующий уважение к прибывшим гостям, остальным участникам учения предложили национальное блюдо ааруул.

 
На трибуне выступил начальник материально-технического отдела сухопутных войск вооруженных сил Монголии полковник Бат-Эрдэнэ. Он поприветствовал прибывших российских военнослужащих и пожелал успешного проведения совместного учения.

Также с приветственным словом от российской стороны выступил заместитель руководителя учения по практическим действиям полковник Денис Прокофьев. Он поблагодарил за тёплый приём и пожелал провести учения на высоком организационном уровне.

После завершения митинга, посвященного торжественной встрече участников учения, российские военнослужащие приступили к разгрузке техники с железнодорожных платформ. Затем они совершили 50-километровый марш на полигон Дойтын Ам. Там пройдут тренировки и активная фаза учения.

В международном учении «Селенга-2021» от Восточного военного округа примут участие мотострелковые и танковые подразделения, миномётная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», огнемётный взвод, подразделение ствольной артиллерии, разведподразделение. Будет задействовано порядка 600 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники с обеих сторон.

Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие России и Монголии с применением различных тактических приёмов современного боя ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.

В рамках празднования 100-летия образования Вооруженных Сил Монголии планируется участие военнослужащих Восточного военного округа в торжественных мероприятиях.

Справка:

Российско-монгольское учение «Селенга» проводится ежегодно с 2008 года. До 2011-го оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось «Дархан» (в переводе с монгольского «Строитель»). В 2011 году манёвры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность.

В минувшем году учение прошло на полигоне Мунх Хэт в Монголии, в ходе которого участники отработали задачи по совместному уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, защите населённого пункта в приграничном районе.
Монголия военнослужащие учения

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