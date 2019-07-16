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В Иркутске Россия и Монголия обсудят обмен архивами

В Иркутске Россия и Монголия обсудят обмен архивами
Власть,  Фото:pixabay.com
Завтра состоится заседание российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области архивов

17 июля в Иркутске состоится XXIV заседание российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области архивов. Делегацию нашей страны возглавит заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов, делегацию соседней страны начальник Национального архивного управления Монголии Самдангийн Энхбаатар. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области со ссылкой на руководителя архивного агентства региона Сергея Овчинникова.

Заседания российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области архивов проходят ежегодно, сначала в России, затем в Монголии. Иркутская область примет такое мероприятие третий раз. Во время заседания эксперты в области архивного дела обсудят вопросы обмена историческими документами, издания сборников материалов о советско-монгольских отношениях разных лет, вооружённом конфликте в районе реки Халхин-Гол, проведения совместной историко-документальной выставки, посвящённой 80-летию вооруженного конфликта в районе реки Халхин-Гол, в Улан-Баторе в сентябре. Также в Россию на стажировку планируется направить группу архивистов из Монголии.

Также в рамках заседания российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области архивов к 70-летию «Улан-Баторской железной дороги» 17 июля в Иркутске состоится открытие совместной историко-документальной выставки «Дорога дружбы», она будет работать в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея. Посетить её смогут все желающие.
Иркутск архивы Монголия международное сотрудничество история
 
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