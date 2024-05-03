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В Забайкалье назначили вице-премьера правительства

В Забайкалье назначили вице-премьера правительства
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Им стала министра развития региона

Наталья Щербина назначена на должность заместителя председателя правительства Забайкальского края и освобождена от должности министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Осипов.

Наталья Александровна Щербина родилась 25 апреля 1982 года в селе Нововасильевка Запорожской области. Окончила Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ по специальности «Юриспруденция». В 2013 году окончила аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Отечественная история».

С 2008 по 2021 год прошла путь от ведущего специалиста до руководителя департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. С 2021 года являлась заместителем председателя избирательной комиссии Хабаровского края.

Имеет благодарности полномочного представителя президента РФ в ДФО и губернатора Хабаровского края, благодарственное письмо президента Российской Федерации.

Руководить министерством развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики Забайкалья будет Максим Номоконов, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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