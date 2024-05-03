Им стала министра развития региона
Наталья Щербина назначена на должность заместителя председателя правительства Забайкальского края и освобождена от должности министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Осипов.
Наталья Александровна Щербина родилась 25 апреля 1982 года в селе Нововасильевка Запорожской области. Окончила Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ по специальности «Юриспруденция». В 2013 году окончила аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Отечественная история».
С 2008 по 2021 год прошла путь от ведущего специалиста до руководителя департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. С 2021 года являлась заместителем председателя избирательной комиссии Хабаровского края.
Имеет благодарности полномочного представителя президента РФ в ДФО и губернатора Хабаровского края, благодарственное письмо президента Российской Федерации.
Руководить министерством развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики Забайкалья будет Максим Номоконов, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье назначили вице-премьера правительства
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проект закона рассмотрят на ближайшей сессии
Им стала министра развития региона
«Научные разработки хорошие, но нам нужны их практические результаты», - разъяснил он
Её установили на здании правительства
«Пусть машины идут в дело», - подчеркнул он
Фейковый Евгений Радикальцев пишет подчинённым в Telegram
Власть, 28.04.2024
«Монгольские воины» привьют детям и молодёжи нравственные ценности
Власть, 28.04.2024
Им стал уроженец Красноярска
Региональный указ был подписан накануне
Он будет действовать в период майских праздников
Для нового объекта выбрана территория на улице Мокрова
ОАО перешло в собственность города
Он решил вернуться в Иркутскую область
Он может перейти на новый режим работы с 1 августа
«Сделал это, потому что считаю себя не вправе не откликнуться на призывы людей»