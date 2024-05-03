В Забайкалье назначили вице-премьера правительства

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Им стала министра развития региона



Наталья Щербина назначена на должность заместителя председателя правительства Забайкальского края и освобождена от должности министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Осипов.



Наталья Александровна Щербина родилась 25 апреля 1982 года в селе Нововасильевка Запорожской области. Окончила Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ по специальности «Юриспруденция». В 2013 году окончила аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Отечественная история».



С 2008 по 2021 год прошла путь от ведущего специалиста до руководителя департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. С 2021 года являлась заместителем председателя избирательной комиссии Хабаровского края.



Имеет благодарности полномочного представителя президента РФ в ДФО и губернатора Хабаровского края, благодарственное письмо президента Российской Федерации.



Руководить министерством развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики Забайкалья будет Максим Номоконов, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

