Житель Бурятии устроил пожар на своём участке

Власть, Фото: МЧС по Бурятии

Он решил сжечь в бочке мусор



Этот инцидент произошёл накануне в Северобайкальске. Местный житель решил сжечь мусор в бочке, несмотря на то, что во время особого противопожарного режима это запрещено.



От разлетающихся в разные стороны искр вспыхнула сухая трава на участке. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание площадью в 200 квадратных метров. Теперь мужчине грозит административный штраф размером от 10 до 20 тысяч рублей, рассказали в республиканском управлении МЧС.

