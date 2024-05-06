06 мая

05 мая

Популярное

Житель Бурятии пытался взыскать с администрации района 2,5 млн рублей

Житель Бурятии пытался взыскать с администрации района 2,5 млн рублей
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его машина оказалась повреждена в ДТП с лошадью

Тункинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жителя Бурятии к администрации сельского поселения «Жемчуг» и администрации района о взыскании материального ущерба. Мужчина просил взыскать с местных властей 2,5 млн рублей.

Житель Бурятии обратился с иском после ДТП – он совершил наезд на лошадь, которая внезапно выскочила на проезжую часть. Авария произошла в тёмное время суток.

- Исковые требования мотивированы тем, что на автодороге «Култук – Монды» при движении на личном автомобиле, соблюдая правила дорожного движения, С. совершил наезд на лошадь, которая выскочила на проезжую часть автодороги, не оставив возможности для торможения, вследствие чего произошло ДТП, - говорится на сайте суда.

Собственника лошади установить не удалось. Автомобиль же в результате аварии оказался разбит.

- Полагая, что безнадзорное животное оказалось на проезжей части и послужило причиной ДТП вследствие неосуществления администрацией поселения надлежащего контроля за соблюдением действующих правил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории поселения, истец просил взыскать с МО СП «Жемчуг» сумму материального ущерба, - продолжили в суде.

Определением суда к участию в деле в качестве соответчика привлечена администрация Тункинского района.

Суд, учитывая, что истец является владельцем источника повышенной опасности, наличие в его действиях грубой неосторожности, а также то, что лошади не являются источниками повышенной опасности, пришёл к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

Также суд пришёл к выводу о том, что водитель должен был выбрать скорость с учётом видимости в направлении движения, принять необходимые меры для снижения скорости вплоть до остановки авто. На основании ст. 1083 ГК РФ суд уменьшил размер подлежащего возмещению вреда до 30% от суммы заявленных требований.

Оснований для возложения материальной ответственности на ответчика - сельское поселение «Жемчуг» - суд не усмотрел.

- Возлагая обязанность по возмещению ущерба на администрацию МО «Тункинский район», суд пришёл к выводу, что администрацией муниципального образования не организованы в полной мере мероприятия по обращению с животными без владельцев, - отметили в суде.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Бурятии решение районного суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы жителя республики и администрации Тункинского района без удовлетворения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, представитель администрации района подал кассационную жалобу.

ДТП компенсация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ продолжает работать экспозиция по участку объекта УФСИН
В Улан-Удэ продолжает работать экспозиция по участку объекта УФСИН
Власть, 06.05.2024
Более 3000 пожеланий и предложений уже высказано в ходе публичных слушаний
Житель Бурятии пытался взыскать с администрации района 2,5 млн рублей
Житель Бурятии пытался взыскать с администрации района 2,5 млн рублей
Власть, 06.05.2024
Его машина оказалась повреждена в ДТП с лошадью
Житель Бурятии устроил пожар на своём участке
Житель Бурятии устроил пожар на своём участке
Власть, 05.05.2024
Он решил сжечь в бочке мусор
В Бурятии признали защиту села от Байкала неэффективной
В Бурятии признали защиту села от Байкала неэффективной
Власть, 03.05.2024
В настоящее время сооружение находится в аварийном состоянии
В Агинском округе на строительство и ремонт потратят более 2 миллиардов
В Агинском округе на строительство и ремонт потратят более 2 миллиардов
Власть, 03.05.2024
В рамках работ будут обновлены и социальные объекты
На южном побережье Байкала продолжатся расчистки русел рек
На южном побережье Байкала продолжатся расчистки русел рек
Власть, 03.05.2024
Мероприятия проведут в Слюдянском районе
В Забайкалье назначили вице-премьера правительства
В Забайкалье назначили вице-премьера правительства
Власть, 03.05.2024
Им стала министра развития региона
Глава Бурятии призвал внедрять научные разработки более агрессивно
Глава Бурятии призвал внедрять научные разработки более агрессивно
Власть, 03.05.2024
«Научные разработки хорошие, но нам нужны их практические результаты», - разъяснил он
В Иркутской области вывесили копию Знамени Победы
В Иркутской области вывесили копию Знамени Победы
Власть, 02.05.2024
Её установили на здании правительства
В Бурятии подделали руководителя агентства ГО и ЧС
В Бурятии подделали руководителя агентства ГО и ЧС
Власть, 02.05.2024
Фейковый Евгений Радикальцев пишет подчинённым в Telegram

В Монголии создадут национальную программу патриотического воспитания
В Монголии создадут национальную программу патриотического воспитания
Власть, 28.04.2024
«Монгольские воины» привьют детям и молодёжи нравственные ценности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^