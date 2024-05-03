В Иркутской области могут ввести бесплатный проезд детей из многодетных семей

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Проект закона рассмотрят на ближайшей сессии



В Иркутской области обсудили вопросы поддержки многодетных семей. Накануне губернатор региона Игорь Кобзев встретился с руководителем ассоциации общественных объединений многодетных семей области «Берегиня» Юлией Акишиной.



– В настоящее время подготовлен и внесён в законодательное собрание региона проект закона Иркутской области, которым предлагается установить для школьников из многодетных семей бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Его рассмотрение планируется на ближайшей сессии, – рассказал на встрече Игорь Кобзев.



По итогам обсуждения поручено актуализировать соглашение о сотрудничестве, заключённое между правительством Иркутской области и ассоциацией более пяти лет назад. В нём планируется отразить новые направления совместной работы, сообщили в пресс-службе правительства.

