Проект закона рассмотрят на ближайшей сессии
В Иркутской области обсудили вопросы поддержки многодетных семей. Накануне губернатор региона Игорь Кобзев встретился с руководителем ассоциации общественных объединений многодетных семей области «Берегиня» Юлией Акишиной.
– В настоящее время подготовлен и внесён в законодательное собрание региона проект закона Иркутской области, которым предлагается установить для школьников из многодетных семей бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Его рассмотрение планируется на ближайшей сессии, – рассказал на встрече Игорь Кобзев.
По итогам обсуждения поручено актуализировать соглашение о сотрудничестве, заключённое между правительством Иркутской области и ассоциацией более пяти лет назад. В нём планируется отразить новые направления совместной работы, сообщили в пресс-службе правительства.
В Иркутской области могут ввести бесплатный проезд детей из многодетных семей
Власть, Фото:
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