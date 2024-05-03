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В Иркутской области могут ввести бесплатный проезд детей из многодетных семей

В Иркутской области могут ввести бесплатный проезд детей из многодетных семей
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Проект закона рассмотрят на ближайшей сессии

В Иркутской области обсудили вопросы поддержки многодетных семей. Накануне губернатор региона Игорь Кобзев встретился с руководителем ассоциации общественных объединений многодетных семей области «Берегиня» Юлией Акишиной.

– В настоящее время подготовлен и внесён в законодательное собрание региона проект закона Иркутской области, которым предлагается установить для школьников из многодетных семей бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте. Его рассмотрение планируется на ближайшей сессии, – рассказал на встрече Игорь Кобзев.

По итогам обсуждения поручено актуализировать соглашение о сотрудничестве, заключённое между правительством Иркутской области и ассоциацией более пяти лет назад. В нём планируется отразить новые направления совместной работы, сообщили в пресс-службе правительства.
Иркутская область

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