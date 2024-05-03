Глава Бурятии призвал внедрять научные разработки более агрессивно

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

«Научные разработки хорошие, но нам нужны их практические результаты», - разъяснил он



2 мая на заседании Совета по науке и инновациям при главе Бурятии презентовали научные проекты ВСГУТУ и Института физического материаловедения СО РАН.



В Бурятии в 2023 году было запатентовано восемь разработок, которые находят применение в сфере сельского хозяйства и промышленности.



- Например, патент на сорт яровой мягкой пшеницы «Байкальская» Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства СФНЦА РАН отличается определёнными преимуществами. Средняя урожайность нерайонированных сортов пшеницы этого типа составляет от 8 до 14 центнеров на гектар, а контрольный посев пшеницы «Байкальская» составил почти 19 центнеров на га. Внедряет эту технологию бурятский СПК «Колхоз Искра». А разработка ВСГУТУ – переработка промышленных отходов (золошлаков) – перспективное направление в дорожном строительстве. Индустриальным партнёром этого направления стала компания ТГК-14, - рассказали в региональном правительстве.



Победителями конкурса на оснащение научным оборудованием участников научно-образовательного центра «Байкал» стали пять организаций, две из которых из Бурятии. Это БГУ и БГСХА. Для сельхозакадемии закуплен программный комплекс «Лаборатория генетики животных», нацеленный на увеличение мясной продуктивности крупного рогатого скота и овец местной селекции. На базе комплекса в академии создана лаборатория генетических исследований животных. А Бурятский госуниверситет теперь располагает анализатором размера наночастиц и дзета-потенциала для проведения научных опытов, сообщил Евгений Семёнов, директор научно-образовательного центра Иркутской области и Бурятии «Байкал», участниками которого являются вузы и научные институты республики.



О проектах ВСГУТУ рассказал проректор вуза Дмитрий Шалбуев. В частности, на Совете была представлена разработка силового полого корпуса беспилотного летательного аппарата из слоистых композиционных материалов с отстёгивающимися крыльями. Вес аппарата при размахе крыла 3,2 м на 20-25% меньше аналогов, а по прочности и жёсткости не уступает или выше аналогов. Прошёл ряд виртуальных и реальных испытаний, по итогам которых сделаны выводы о перспективности полноценного внедрения разработки в производство.



Также ВСГУТУ представил ещё один продукт – энергетические батончики на основе сухих экстрактов, шрота кедрового ореха, сухих соков и сушёных ягод. Они изготавливаются на местном сырье и обеспечивают организм дополнительной энергией, обладают антиоксидантными свойствами. Университету рекомендовано разработать механизм промышленного производства батончиков.



Директор Института физического материаловедения Сибирского отделения РАН Андрей Номоев представил доклад о Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «Скиф») Института катализа СО РАН. Это проект с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования. Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить бурятским учёным передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в области химии, физики, материаловедения, биологии, геологии, гуманитарных наук. СКИФ создаётся в рамках нацпроекта «Наука и университеты» для развития современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России.



Глава Бурятии дал ряд поручений министерствам транспорта, промышленности и образования, поблагодарил членов Совета по науке и инновациям за участие и призвал активнее включать свои проекты в работу межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал».



– Доля участия бурятских учёных в написании научных статей, получении патентов и производстве конкурентоспособных технологий и высокотехнологической продукции должна быть выше. Научные разработки, их практическое внедрение должны быть более агрессивными, нужно активнее привлекать инвесторов в перспективные проекты. Научные разработки хорошие, но нам нужны их практические результаты, – заключил Алексей Цыденов.



Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал» создан в 2020 году для содействия решению проблемы импортозамещения, экономического развития Иркутской области и Республики Бурятия. Центр поддерживает науку, занимается поиском и внедрением новых технологий в областях глубокой переработки промышленных отходов и возобновляемых природных ресурсов. Наработки учёных впоследствии должны находить применение в строительстве, фармацевтике, здравоохранении, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Участниками НОЦ «Байкал» в Бурятии являются ведущие вузы и научные институты СО РАН.





