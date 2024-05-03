В настоящее время сооружение находится в аварийном состоянии
В Бурятии провели обследование берегоукрепительной конструкции на озере Байкал. Её осмотрели министр природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева и глава филиала «Востсибрегионводхоз» Юрий Вельдяев.
Были обсуждены проблемы, связанные с необходимостью укрепления берега в селе Максимиха. В данном случае использовались габионные коробчатые блоки, но сильные штормы на Байкале в осенне-весенний период, а также подвижный песчаный грунт показали, что этот метод защиты оказался неэффективным и привёл к аварийному состоянию сооружения. Стороны выразили мнение о необходимости разработки более эффективных проектных решений.
- Важно учитывать особенности местности и климатические условия для обеспечения надёжной защиты береговой линии. Например, возможны варианты использования более прочных материалов или альтернативных методов укрепления, а также внедрение инновационных технологий, способных выдерживать экстремальные воздействия природных явлений, - сообщили в министерстве природных ресурсов РБ.
В Бурятии признали защиту села от Байкала неэффективной
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В настоящее время сооружение находится в аварийном состоянии
В рамках работ будут обновлены и социальные объекты
Мероприятия проведут в Слюдянском районе
Проект закона рассмотрят на ближайшей сессии
Им стала министра развития региона
«Научные разработки хорошие, но нам нужны их практические результаты», - разъяснил он
Её установили на здании правительства
«Пусть машины идут в дело», - подчеркнул он
Фейковый Евгений Радикальцев пишет подчинённым в Telegram
Власть, 28.04.2024
«Монгольские воины» привьют детям и молодёжи нравственные ценности
Власть, 28.04.2024
Им стал уроженец Красноярска
Региональный указ был подписан накануне
Он будет действовать в период майских праздников
Для нового объекта выбрана территория на улице Мокрова
ОАО перешло в собственность города