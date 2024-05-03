В Бурятии признали защиту села от Байкала неэффективной

Власть, Фото: пресс-служба минприроды РБ

В настоящее время сооружение находится в аварийном состоянии



В Бурятии провели обследование берегоукрепительной конструкции на озере Байкал. Её осмотрели министр природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева и глава филиала «Востсибрегионводхоз» Юрий Вельдяев.



Были обсуждены проблемы, связанные с необходимостью укрепления берега в селе Максимиха. В данном случае использовались габионные коробчатые блоки, но сильные штормы на Байкале в осенне-весенний период, а также подвижный песчаный грунт показали, что этот метод защиты оказался неэффективным и привёл к аварийному состоянию сооружения. Стороны выразили мнение о необходимости разработки более эффективных проектных решений.



- Важно учитывать особенности местности и климатические условия для обеспечения надёжной защиты береговой линии. Например, возможны варианты использования более прочных материалов или альтернативных методов укрепления, а также внедрение инновационных технологий, способных выдерживать экстремальные воздействия природных явлений, - сообщили в министерстве природных ресурсов РБ.

