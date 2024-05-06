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В Улан-Удэ продолжает работать экспозиция по участку объекта УФСИН

В Улан-Удэ продолжает работать экспозиция по участку объекта УФСИН
Власть,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Более 3000 пожеланий и предложений уже высказано в ходе публичных слушаний по изменению площадей городского леса. Речь идёт об отдалённом участке в юго-западной части города

Напомним, объект в Улан-Удэ предусмотрен концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, которую одобрило правительство России. Ранее представители УФСИН по Бурятии сообщили, что на объекте кроме помещений для отбывания наказания, будут построены здания и сооружения, в том числе для судей, прокуроров, адвокатов и иных институтов гражданского общества. Поэтому специалисты и называют объект гибридным. Также УФСИН Бурятии сообщил, что отбывать наказание на новом объекте будут только жители Бурятии.

Тем временем, с 27 апреля началась процедура публичных слушаний по изменению границ лесного участка на месте будущего строительства и компенсаций лесному массиву города за счёт других территорий. По адресу ул. Бабушкина, 25, каб. №4, работает экспозиция, на которой можно на картах увидеть, где именно расположен участок под будущий объект, в какой удалённости от жилых массивов, и каким образом будет решён «лесной» вопрос.

Ранее мэрия Улан-Удэ уже сообщала, что из состава лесов будут выведены 162 гектара (на месте будущего строительства). Но при этом, в состав городских лесов будут включены 163 гектара в других частях города. Таким образом, площадь этих городских лесов будет увеличена. Кроме этого, будут проведены компенсационные высадки зелёных насаждений. И эти мероприятия, безусловно, коснутся микрорайона «Энергетик».

Побывавший на экспозиции первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский высказал своё мнение о ней.

- Всё достаточно чётко организовано. Все жители Улан-Удэ, которых интересует тема, могут увидеть и услышать от специалиста, как изменится карта лесного массива города в связи с планируемым строительством. Что касается самого будущего объекта УФСИН, то он не является предметом нынешних публичных слушаний, сейчас на повестке только изменение размеров городских лесов, - пояснил заммэра.

Тем не менее Олег Екимовский высказал своё отношение о реакции жителей города на будущее строительство.

- Я понимаю, что за последние несколько месяцев тема объекта УФСИН стала предметом жарких дискуссий и среди жителей микрорайонов в юго-восточной части Улан-Удэ, и в социальных сетях. И то, что в рамках идущей процедуры публичных слушаний уже более 3 тысяч жителей города внесли свои предложения и пожелания, говорит о том, что эта тема остаётся интересной для горожан. Я могу предполагать, большинство запросов из этих 3 тысяч у жителей того же микрорайона «Энергетик» касаются социального и инфраструктурного развития территории. Надо сказать, что объекты ФСИН по всей стране – это такая же инфраструктура, как и транспортная, социальная, экологическая. Эти объекты всегда сопровождают города, и Улан-Удэ не исключение. И у нас появляется возможность повысить качество объектов в городе, построив новый объект ФСИН, и закрыть аварийные старые, -= добавил заммэра.

У жителей «Энергетика» действительно накопились вопросы по развитию своего посёлка, и они их отправляют в виде предложений письменно или электронно, в том числе и критические. Большое количество поступающих предложений в рамках публичных слушаний подтверждают и в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города. По словам специалистов, в первую очередь идут предложения социального характера, касающиеся посёлка Энергетик и ближайших микрорайонов: расширить дорогу, построить школу, высадить деревья и кустарники, разбить парк.

Проходящая сейчас процедура публичных слушаний со сбором пожеланий и предложений закончится 8 мая мероприятием во дворце детского и юношеского творчества. Там пройдут публичные обсуждения по теме изменений границ лесного участка.

По процедуре слушаний голосований на мероприятии не предусмотрено, сообщили в управление по информационной политике Улан-Удэ.

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