В Агинском округе на строительство и ремонт потратят более 2 миллиардов

В рамках работ будут обновлены и социальные объекты
В рамках строительного сезона на территории Агинского Бурятского округа будет освоено порядка двух миллиардов рублей. Накануне в округе прошло рабочее совещание с главами муниципальных районов и представителями подрядных организаций. Участники совещания обсудили ремонтно-строительные работы, которые предстоят реализовать в рамках национальных проектов, государственных программ и президентских субсидий.
- В этом году все строительные, монтажные работы и мероприятия по оснащению, приобретению должны быть завершены к 15 августа, - акцентировал внимание на сроках реализации руководитель администрации округа Базар Дугаржапов.
В этом году на территории Агинского округа больше двух миллиардов рублей будут освоены на 43 строительных и ремонтных объектах. Львиная доля этой суммы выделена в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Так, с 2023 года капитально ремонтируются участки дорог Дарасун – госграница с Монголией. Порядка одного миллиарда рублей выделено на ремонт автодороги Агинское – Дульдурга. Дорожные работы будут вестись с 33 по 64 километры. Сегодня заключаются контракты с подрядными организациями.
Будут обновлены и социальные объекты. Глава Агинского района Насак Бабужапов отметил в своём докладе наиболее крупные объекты.
- Близится к завершению капитальный ремонт дома культуры села Сахюрта. В селе Амитхаша будут обустроены велодорожки, скейт парк. Общественные территории благоустроят в селе Кункур, Цокто-Хангил, в посёлке Новоорловск. Благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» отремонтируют дорожную сеть села Урда-Ага. На эти цели направят больше 50 миллионов рублей, - рассказал глава Агинского района.
Наиболее крупным объектом Могойтуйского района остаётся реставрация Цугольского дацана, ремонт дома спорта в селе Зугалай. В течение трёх лет на обновление старейшего буддийского храма России направят 99,9 миллионов рублей. В Дульдургинском районе капитально отремонтируют стадион районного центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе на строительство и ремонт потратят более 2 миллиардов
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятия проведут в Слюдянском районе
Проект закона рассмотрят на ближайшей сессии
Им стала министра развития региона
«Научные разработки хорошие, но нам нужны их практические результаты», - разъяснил он
Её установили на здании правительства
«Пусть машины идут в дело», - подчеркнул он
Фейковый Евгений Радикальцев пишет подчинённым в Telegram
Власть, 28.04.2024
«Монгольские воины» привьют детям и молодёжи нравственные ценности
Власть, 28.04.2024
Им стал уроженец Красноярска
Региональный указ был подписан накануне
Он будет действовать в период майских праздников
Для нового объекта выбрана территория на улице Мокрова
ОАО перешло в собственность города
Власть, 26.04.2024
Он решил вернуться в Иркутскую область
Власть, 26.04.2024
Он может перейти на новый режим работы с 1 августа