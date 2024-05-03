В Агинском округе на строительство и ремонт потратят более 2 миллиардов

Власть, Фото: пресс-служба администрации АБО

В рамках работ будут обновлены и социальные объекты



В рамках строительного сезона на территории Агинского Бурятского округа будет освоено порядка двух миллиардов рублей. Накануне в округе прошло рабочее совещание с главами муниципальных районов и представителями подрядных организаций. Участники совещания обсудили ремонтно-строительные работы, которые предстоят реализовать в рамках национальных проектов, государственных программ и президентских субсидий.



- В этом году все строительные, монтажные работы и мероприятия по оснащению, приобретению должны быть завершены к 15 августа, - акцентировал внимание на сроках реализации руководитель администрации округа Базар Дугаржапов.



В этом году на территории Агинского округа больше двух миллиардов рублей будут освоены на 43 строительных и ремонтных объектах. Львиная доля этой суммы выделена в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Так, с 2023 года капитально ремонтируются участки дорог Дарасун – госграница с Монголией. Порядка одного миллиарда рублей выделено на ремонт автодороги Агинское – Дульдурга. Дорожные работы будут вестись с 33 по 64 километры. Сегодня заключаются контракты с подрядными организациями.



Будут обновлены и социальные объекты. Глава Агинского района Насак Бабужапов отметил в своём докладе наиболее крупные объекты.



- Близится к завершению капитальный ремонт дома культуры села Сахюрта. В селе Амитхаша будут обустроены велодорожки, скейт парк. Общественные территории благоустроят в селе Кункур, Цокто-Хангил, в посёлке Новоорловск. Благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» отремонтируют дорожную сеть села Урда-Ага. На эти цели направят больше 50 миллионов рублей, - рассказал глава Агинского района.



Наиболее крупным объектом Могойтуйского района остаётся реставрация Цугольского дацана, ремонт дома спорта в селе Зугалай. В течение трёх лет на обновление старейшего буддийского храма России направят 99,9 миллионов рублей. В Дульдургинском районе капитально отремонтируют стадион районного центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



