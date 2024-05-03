На южном побережье Байкала продолжатся расчистки русел рек

Мероприятия проведут в Слюдянском районе
2 мая в правительстве Иркутской области обсудили комплекс дополнительных мероприятий по организации защиты Слюдянского района от возможного схода селевых потоков. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось по итогам недавней поездки губернатора Игоря Кобзева в район, где прошли встречи с жителями и осмотр местности, где планируется реконструкция селезащитных сооружений.
По результатам поездки создана рабочая группа, участники которой отвечают за то или иное направление, обеспечивающее решение общей задачи - селезащиты населения и территории Слюдянского района. До 2025 года за счёт средств федерального бюджета необходимо разработать отдельный проект по расчистке русел рек Харлахта протяжённостью 3 км и русла реки Солзан на участке в 2,3 км, чтобы привести их в безопасное состояние.
На период с 2023-2025 годов за счёт средств федерального бюджета запланировано провести работы по расчистке русел р. Бабха, руч. Красный, руч. Болотный, руч. Банный, р. Култучная, р. Медлянка, р. Тиганчиха, р. Б. Быстрая, р. Слюдянка, р. Похабиха, р. Безымянка в городе Байкальск, пос. Култук, д. Быстрая, пос. Утулик, городе Слюдянка, пос. Мангутай Слюдянского района Иркутской области. Стоимость реализации работ составит 69,5 млн рублей. Общая протяжённость участка расчистки - более 17 км.
- Слюдянский муниципальный район - зона сейсмической опасности и высокого риска схода селевых потоков. Слюдянка и Байкальск, а также большинство населённых пунктов, туристические базы, территория БЦБК, линии электропередач расположены в прибрежной полосе Байкала, в долинах селеопасных рек. В опасную зону схода селей попадают восемь населённых пунктов Слюдянского района, где проживают более трёх тыс. человек, а также расположены два стратегических объекта федерального значения: федеральная автомобильная дорога Р 258 «Байкал» и Восточно-Сибирская железная дорога, - пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области.
На южном побережье Байкала продолжатся расчистки русел рек
Власть, Фото:
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