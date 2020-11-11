Сбер рассказал, как будет праздновать свой день рождения

179-ю годовщину Сбер отметит традиционной акцией для своих клиентов



С 11 по 17 ноября Сбер проведёт для своих частных и корпоративных клиентов Зелёный день – акцию скидок и предложений. 9 ноября о праздничной распродаже продуктов банка, экосистемы Сбера и его партнёров рассказал и ответил на вопросы первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. 10 ноября аналогичную конференцию провели в Байкальском банке Сбербанка. Также на вопросы о грядущем «Зелёном дне календаря» ответил управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов.



Что такое Зелёный день Сбербанка?



В ноябре 2020 года Сбер в третий раз проведёт Зелёный день — акцию скидок и предложений для населения и бизнеса от банка, компаний экосистемы Сбера и его партнёров. Мероприятие традиционно пройдёт под девизом «Самый выгодный день в году!» и будет приурочено ко дню рождения Сбера 12 ноября.



Три года назад Сбер изменил представления о праздновании дня рождения, решив, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам, и приурочил «Самый выгодный день в году» ко дню рождения Сбера, который традиционно отмечается 12 ноября.



В 2018 году участниками первого Зелёного дня сразу стали миллионы людей по всей стране. На десятки банковских и небанковских продуктов были снижены цены либо были предложены специальные условия их приобретения.



Также в эти дни начислялись повышенные бонусы Спасибо по программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» (сейчас — СберСпасибо). В специальном режиме, а один из дней акции пришёлся на воскресенье, работали офисы Сбербанка по всей стране. К акции присоединились кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны, компании, предлагающие медицинские, туристические услуги и услуги сотовой связи, а также федеральные торговые сети (электроника, продукты питания, одежда и др.).



По итогам Зелёного дня 2018 продажи выросли в разы, эффект отметили как покупатели, так и продавцы, поэтому акцию было решено сделать ежегодной.



В 2019 году Зелёный день стал не только самой массовой акцией банка, но и одной из наиболее массовых в стране. Для частных клиентов акция, как и годом ранее, проводилась 11–12 ноября, а для корпоративных — с 11 по 17 ноября. Сайт акции посетили 7,1 млн уникальных пользователей. За два дня было обработано рекордное количество кредитных заявок (760 тыс.), число обращений за банковскими продуктами выросло многократно. Участие в акции вновь приняли компании экосистемы Сбера и его партнёры из разных сфер бизнеса, на сайты которых было совершено 800 тыс. переходов. Свыше миллиона клиентов получили индивидуальные предложения и промокоды со скидками.



В 2020 году Зелёный день вновь предложит россиянам специальные предложения, их спектр существенно расширится, учитывая интенсивное развитие экосистемы Сбера, которая теперь включает в себя десятки различных компаний и сотни сервисов для решения ежедневных задач населения и бизнеса.



Какие сроки проведения акции?



Зелёный день 2020 состоится 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов.



Зелёный день пройдёт в три этапа:



- со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить предложения;

- 11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить трансляции с популярными блогерами, которые расскажут о всех новинках Сбера и о самых интересных предложениях;

- 11-12 ноября — в это время каждый сможет воспользоваться скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров. В акции принимает более 170 компаний из разных областей торговли и сферы услуг, которые предложат специальные скидки участникам Зелёного дня — 2020.



Как стать участником акции?



Чтобы воспользоваться предложениями Зелёного дня — 2020 со 2 по 10 ноября необходимо:



- авторизоваться на sber.ru по Сбер ID и открыть предложения;

- заполнить анкету о интересах и оставить адрес электронной почты, чтобы Сбер напомнил о начале распродажи;

- пригласить друга на страницу Зелёного дня — и получить дополнительные предложения.



Кто участвует в этой акции? Только СберБанк и дочерние или внешние партнёры тоже есть?



Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, DeliveryClub, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СБЕР ЕАПТЕКА, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СБЕР ЕАПТЕКА, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЛогистика, «СберСтрахование» и прочие.



В Зелёный день свои предложения сделают более 170 партнёров Сбера, в том числе «Дочки-Сыночки, Xiaomi, McDonald’s, 220 Вольт, Эльдорадо, Lamoda, «Победа», «Газпромнефть», Детский мир, Huawei и другие. К сожалению, в этом году компании от Бурятии не заявились к участию в акции.



С более подробной информацией об участниках акции и предложениях можно ознакомится на sber.ru.



Почему сроки для розницы и корпоративного бизнеса отличаются? Почему для розницы 2 дня, а для корпоративного направления — 7 дней?



Сроки оформления и получения продуктов для бизнеса больше, чем для физических лиц. Именно поэтому для корпоративных клиентов Сбер увеличил срок акции.



Специальные предложения в рамках Зелёного дня будут доступны только в онлайн?



Все предложения доступны на сайте. В отделениях банка также в обязательном порядке проконсультируют по условиям акции и помогут ознакомиться с предложениями на сайте. Здесь будут доступны продукты страхования, кредиты и вклады. Но в условиях пандемии коронавируса Сбер призывает пользоваться дистанционными сервисами.



Справка



ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.

