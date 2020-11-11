Сбер рассказал, как будет праздновать свой день рождения

179-ю годовщину Сбер отметит традиционной акцией для своих клиентов
С 11 по 17 ноября Сбер проведёт для своих частных и корпоративных клиентов Зелёный день – акцию скидок и предложений. 9 ноября о праздничной распродаже продуктов банка, экосистемы Сбера и его партнёров рассказал и ответил на вопросы первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. 10 ноября аналогичную конференцию провели в Байкальском банке Сбербанка. Также на вопросы о грядущем «Зелёном дне календаря» ответил управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов.
Что такое Зелёный день Сбербанка?
В ноябре 2020 года Сбер в третий раз проведёт Зелёный день — акцию скидок и предложений для населения и бизнеса от банка, компаний экосистемы Сбера и его партнёров. Мероприятие традиционно пройдёт под девизом «Самый выгодный день в году!» и будет приурочено ко дню рождения Сбера 12 ноября.
Три года назад Сбер изменил представления о праздновании дня рождения, решив, что лучше не самим принимать подарки, а дарить их клиентам, сотрудникам и партнёрам, и приурочил «Самый выгодный день в году» ко дню рождения Сбера, который традиционно отмечается 12 ноября.
В 2018 году участниками первого Зелёного дня сразу стали миллионы людей по всей стране. На десятки банковских и небанковских продуктов были снижены цены либо были предложены специальные условия их приобретения.
Также в эти дни начислялись повышенные бонусы Спасибо по программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» (сейчас — СберСпасибо). В специальном режиме, а один из дней акции пришёлся на воскресенье, работали офисы Сбербанка по всей стране. К акции присоединились кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны, компании, предлагающие медицинские, туристические услуги и услуги сотовой связи, а также федеральные торговые сети (электроника, продукты питания, одежда и др.).
По итогам Зелёного дня 2018 продажи выросли в разы, эффект отметили как покупатели, так и продавцы, поэтому акцию было решено сделать ежегодной.
В 2019 году Зелёный день стал не только самой массовой акцией банка, но и одной из наиболее массовых в стране. Для частных клиентов акция, как и годом ранее, проводилась 11–12 ноября, а для корпоративных — с 11 по 17 ноября. Сайт акции посетили 7,1 млн уникальных пользователей. За два дня было обработано рекордное количество кредитных заявок (760 тыс.), число обращений за банковскими продуктами выросло многократно. Участие в акции вновь приняли компании экосистемы Сбера и его партнёры из разных сфер бизнеса, на сайты которых было совершено 800 тыс. переходов. Свыше миллиона клиентов получили индивидуальные предложения и промокоды со скидками.
В 2020 году Зелёный день вновь предложит россиянам специальные предложения, их спектр существенно расширится, учитывая интенсивное развитие экосистемы Сбера, которая теперь включает в себя десятки различных компаний и сотни сервисов для решения ежедневных задач населения и бизнеса.
Какие сроки проведения акции?
Зелёный день 2020 состоится 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов.
Зелёный день пройдёт в три этапа:
- со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить предложения;
- 11 ноября — в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить трансляции с популярными блогерами, которые расскажут о всех новинках Сбера и о самых интересных предложениях;
- 11-12 ноября — в это время каждый сможет воспользоваться скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров. В акции принимает более 170 компаний из разных областей торговли и сферы услуг, которые предложат специальные скидки участникам Зелёного дня — 2020.
Как стать участником акции?
Чтобы воспользоваться предложениями Зелёного дня — 2020 со 2 по 10 ноября необходимо:
- авторизоваться на sber.ru по Сбер ID и открыть предложения;
- заполнить анкету о интересах и оставить адрес электронной почты, чтобы Сбер напомнил о начале распродажи;
- пригласить друга на страницу Зелёного дня — и получить дополнительные предложения.
Кто участвует в этой акции? Только СберБанк и дочерние или внешние партнёры тоже есть?
Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, DeliveryClub, «Самокат», «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СБЕР ЕАПТЕКА, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СБЕР ЕАПТЕКА, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЛогистика, «СберСтрахование» и прочие.
В Зелёный день свои предложения сделают более 170 партнёров Сбера, в том числе «Дочки-Сыночки, Xiaomi, McDonald’s, 220 Вольт, Эльдорадо, Lamoda, «Победа», «Газпромнефть», Детский мир, Huawei и другие. К сожалению, в этом году компании от Бурятии не заявились к участию в акции.
С более подробной информацией об участниках акции и предложениях можно ознакомится на sber.ru.
Почему сроки для розницы и корпоративного бизнеса отличаются? Почему для розницы 2 дня, а для корпоративного направления — 7 дней?
Сроки оформления и получения продуктов для бизнеса больше, чем для физических лиц. Именно поэтому для корпоративных клиентов Сбер увеличил срок акции.
Специальные предложения в рамках Зелёного дня будут доступны только в онлайн?
Все предложения доступны на сайте. В отделениях банка также в обязательном порядке проконсультируют по условиям акции и помогут ознакомиться с предложениями на сайте. Здесь будут доступны продукты страхования, кредиты и вклады. Но в условиях пандемии коронавируса Сбер призывает пользоваться дистанционными сервисами.
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер —www.sber.ru.
Сбер рассказал, как будет праздновать свой день рождения
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 11.11.2020
179-ю годовщину Сбер отметит традиционной акцией для своих клиентов
Бизнес, 11.11.2020
Девятилетие она отмечает недельной акцией для своих клиентов
Также на встрече говорили о развитии туризма
Предпринимателям возместят затраты на «коммуналку»
Результаты работы мобильных групп хорошо видны, считает зампред правительства Бурятии
На платформе будут представлены только мастера, прошедшие проверку через Сбер ID
Пассажиропоток стал меньше
Акция «Зелёный день» пройдёт как альтернатива «Чёрной пятнице»
О нарушении сообщил Россельхознадзор
Яблочный сок из Читы уже поставляют в другие регионы
В дело вмешалась прокуратура
Город выиграл номинацию «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса»
Первый выпуск показали 5 ноября
Такое заявление сделал глава республики
Сбербанк выдал по программе 140 тысяч кредитов на 360 млрд рублей