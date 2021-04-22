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На трассе возле Улан-Удэ подобрали истощённого медвежонка

На трассе возле Улан-Удэ подобрали истощённого медвежонка
Общество,  Фото:питомник "К-9"
Двухмесячный медвежонок едва не погиб без матери

В иркутском питомнике «К-9» приютили осиротевшего и истощённого двухмесячного медвежонка. Его обнаружили сидящим на трассе недалеко от Улан-Удэ, матери поблизости не было.

- Малыш очень голоден и обезвожен. Нам очень нужны для малыша сливки и свежее коровье молоко. Можно привезти прямо в Питомник Иркутск Карпинская, 125, - сообщили в питомнике.



В комментариях подписчики страницы питомника отмечают, что здесь ранее уже успешно выхаживали медвежат. Люди переживают за косолапых малюток и переводят деньги им на покупку молока.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта в Сибирском зоопарке в Иркутске приютили трёх осиротевших медвежат. Косолапых обещали выходить и отпустить в дикую природу.

В Бурятии не в первый раз находят одиноких медвежат, без матери обречённых на смерть. В мае 2019 года в Прибайкальском районе в огород местных жителей приполз одинокий медвежонок, ревущий от страха и голода. Местные жители кормили его молоком из бутылочки.

В апреле 2019 года полицейские изъяли в улан-удэнской гостинице двух крошечных медвежат. Их держал хозяин гостиницы. Что стало с матерью медвежат, было неизвестно. Малышам не было и трёх месяцев, они перенесли сильнейший стресс и голод.

Этих трёх медвежат в итоге забрал благотворительный фонд защиты животных «БИМ», находящийся в Московской области. Осенью 2019-го по собственной инициативе животных навестил заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев. Он рассказал, что спасённые мишки из Бурятии хорошо себя чувствуют в новом доме.


медведь дикие животные
 
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