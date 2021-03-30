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В зоопарке в Иркутске приютили трёх осиротевших медвежат

В зоопарке в Иркутске приютили трёх осиротевших медвежат
Общество,  Фото:siberian_zoo
Позже мишек выпустят на волю

В Сибирском зоопарке в Иркутске приютили трёх осиротевших медвежат. Здесь они немного подрастут, после чего их выпустят в дикую природу.

- Медвежатки в нашем теплом зоопарке в Солнечном. Здесь созданы условия, чтоб малыши окрепли и подросли. Через месяц- полтора мишки поедут уже в Листвянку, в наш зоопарк на берегу Байкала, - говорят в зоопарке.


Сейчас медвежата уже хорошо едят детскую кашу. Они, как маленькие дети, также любят посидеть на ручках, когда их умывают сотрудники зоопарка.

Сотрудники зоопарка говорят, что каждую весну в Сибири в зоопарки и питомники попадают медвежата, оставшиеся без мамы по разным причинам. Косолапые малыши остаются без родителей из-за браконьеров, охоты на берлогу, лесозаготовки и разрушение берлоги медведя. 30% - это медвежата, родившиеся в неволе, когда-то и с их бабушками произошла беда.



медведь
 
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