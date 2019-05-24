24 Мая

23 Мая

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Жители Бурятии нашли в своём огороде ревущего медвежонка

Жители Бурятии нашли в своём огороде ревущего медвежонка
Общество, 
Скоро косолапого незваного гостя увезут в Иркутск

В Прибайкальском районе Бурятии сельчане нашли в огорода медвежонка, ревущего от голода и страха. Как он туда попал, неизвестно. Косолапого поймали и посадили в ящик с сеном.

Сельчане заботятся о нём и кормят малыша из бутылочки.

- Он орал как маленький птеродактиль и всех покусал. Теперь он сидит там и боится. Ему примерно два месяца, он плохо ест, так как слишком напуган. – рассказала местная жительница.



Местные жители вызвали сотрудников Бурприроднадзора. Специалисты осмотрели животное и порекомендовали отвезти мишку в центр реабилитации в Иркутске. Сотрудники ведомства пообещали помочь с оформлением документов, но сами везти отказались медвежонка отказались.

Перевозка таких диких животных поездом запрещена. Тогда жители деревни решили увезти медвежонка в Иркутск сами, на своей машине. Но у них не оказалось денег на бензин. Они бросили клич в соцсети и «с миру по нитке» собрали необходимые средства. И, вероятно, вскоре косолапый малыш отправится в приют для животных.

медведь
 
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