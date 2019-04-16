В улан-удэнской гостинице изъяли двух медвежат. Видео

Медвежата-малыши пока отправились в Этнографический музей
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе живой уголок Этнографического музея народов Забайкалья приютил двух медвежат. Это брат с сестрой, которым нет ещё и трёх месяцев. Малыши сейчас восстанавливаются после серьёзного стресса, работники музея откармливают их детской смесью.
Как пояснили в МВД по Бурятии, медвежат изъяли полицейские в одной из гостиниц Советского района Улан-Удэ. Их хозяином был владелец гостиницы.
- Гражданин привлечён сотрудниками Бурприроднадзора к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.11 КоАП за пользование объектами животного мира без разрешения. Полицейские совместно с представителями Бурприроднадзора изъяли животных и передали в Этнографический музей народов Забайкалья для временного содержания, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сейчас полицейские устанавливают, как медвежата оказались в гостинице.
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