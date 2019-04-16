В улан-удэнской гостинице изъяли двух медвежат. Видео

Как пояснили в МВД по Бурятии, медвежат изъяли полицейские в одной из гостиниц Советского района Улан-Удэ. Их хозяином был владелец гостиницы.















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Сейчас полицейские устанавливают, как медвежата оказались в гостинице.













