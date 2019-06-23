В поисках тела ему помогал друг
В Улан-Удэ нашли тело утонувшей 39-летней женщины. Как сообщал «Байкал-Daily», она утонула 19 июня в реке «Степная», ниже моста «Бегущая лань» со стороны ДНТ «Сибиряк».
Накануне, 22 июня, в 6 часов утра её тело обнаружил брат с другом на берегу реки напротив СНТ «Солнечный». Труп передали сотрудникам полиции, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июня едва не утонул шестиклассник. Он пытался переплыть реку Уда в районе ДК «Серова». Школьник не рассчитал свои силы и начал уходить под воду. К счастью, мальчика вовремя заметили спасатели и вытащили его из воды. Ребёнка передали «скорой».
В Улан-Удэ брат нашёл тело утонувшей сестры
Происшествия, Фото:
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