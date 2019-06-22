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В Улан-Удэ спасли тонувшего школьника

В Улан-Удэ спасли тонувшего школьника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мальчик пытался переплыть Уду

19 июня в Улан-Удэ едва не утонул 12-летний школьник, ученик шестого класса.

Около 15 часов при попытке переплыть реку Уда в районе ДК «Серова» мальчик не рассчитал силы и стал тонуть.

К счастью, его вовремя увидела и спаcла патрульная группа матросов Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Школьник был передан бригаде «скорой».

Как сообщал «Байкал-Daily», в тот же день в Улан-Удэ утонула женщина. 20 июня возле Оронгоя в реке погиб рыбак.

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