Мальчик пытался переплыть Уду
19 июня в Улан-Удэ едва не утонул 12-летний школьник, ученик шестого класса.
Около 15 часов при попытке переплыть реку Уда в районе ДК «Серова» мальчик не рассчитал силы и стал тонуть.
К счастью, его вовремя увидела и спаcла патрульная группа матросов Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Школьник был передан бригаде «скорой».
Как сообщал «Байкал-Daily», в тот же день в Улан-Удэ утонула женщина. 20 июня возле Оронгоя в реке погиб рыбак.
В Улан-Удэ спасли тонувшего школьника
Происшествия, Фото:
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