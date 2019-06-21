Поиски её тела продолжаются
В Улан-Удэ 19 июня очевидец сообщил, что утонула женщина. По заявлению брата, утонула 39-летняя сестра.
Сразу же начались поиски в реке Степная протока, ниже моста «Бегущая лань». Поисковые работы результатов не дали, работы будут продолжены, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 июня в акватории реки Селенга в протоке «Степная» в Поселье, вблизи ДНТ «Эдем», утонул юноша. 14 июня его тело было обнаружено в районе посёлка Сотникова Иволгинского района Бурятии.
В Улан-Удэ утонула женщина
Происшествия, Фото:
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