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В Бурятии пьяный водитель перевернулся на «Филдере»

В Бурятии пьяный водитель перевернулся на «Филдере»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчину госпитализировали

Накануне, 5 сентября, в Джидинском районе Бурятии на автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск легковушка улетела в кювет и перевернулась на крышу. За рулём находился 56-летний пьяный мужчина, не имеющий водительских прав.

- Водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», не имеющий прав управления транспортом, следуя в состоянии алкогольного опьянения, в трёх километрах от села Нижний Ичетуй не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадал сам водитель, с травмами он был доставлен в районную больницу.


Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее 4 сентября, в Бурятии произошло два смертельных ДТП. Погиб 21-летний пешеход, сбитый на «зебре» в Сотниково. Также погиб пассажир кроссовера, которым управлял пьяный водитель.


ДТП алкогольное опьянение

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