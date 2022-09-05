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В Бурятии погибли пешеход и пассажир кроссовера

В Бурятии погибли пешеход и пассажир кроссовера
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельный наезд произошёл в селе Сотниково на «зебре»

В воскресенье, 4 сентября, в Бурятии произошло два смертельных ДТП – погибли пешеход и пассажир кроссовера.

Днём в пригородном селе Сотниково Иволгинского района грузовик Freightliner с полуприцепом насмерть сбил 21-летнего пешехода. Произошло это, когда молодой человек переходил дорогу по «зебре».

Парень с тяжёлыми травмами был госпитализирован в больницу, где через несколько часов скончался.

В 16 часов смертельное ДТП произошло в Бичурском районе. 37-летний водитель автомобиля Nissan Terrano, следуя в состоянии алкогольного опьянения, в 2 км от села Старые Ключи, съехал с дороги. После автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 37-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.


Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельные ДТП в Бурятии были зарегистрированы 2 сентября. В Тарбагатайском районе погиб 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний пьяный водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил женщину – уборщицу территорий.

1 сентября в Курумканском районе погиб водитель трактора, упавшего с моста в реку.

31 августа в Тункинском районе 20-летний молодой человек скончался после того, как врезался в лошадь на мотоцикле.

29 августа в Курумканском районе погибла женщина-пассажирка «УАЗа», который опрокинулся и сгорел дотла.

25 августа в Кяхтинском районе погиб водитель опрокинувшегося большегруза «Скания». В тот же день в Мухоршибирском районе в столкновении «Хонды ЦРВ» и большегруза «Мерседес» погибли четыре человека, в том числе две девочки (им было по семь и девять лет).

21 августа в Баргузинском районе погиб мужчина, ехавший на мотоцикле «Урал». У него не было права управления транспортом.

В ночь с 20 на 21 августа в Кабанском районе и в пригородном селе Эрхирик насмерть сбили мужчину и женщину.


ДТП смерть

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