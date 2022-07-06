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В Бурятии наказали мужчину, таскавшего жену за волосы

В Бурятии наказали мужчину, таскавшего жену за волосы
Происшествия,  Фото:pexels.com
На судебном заседании мужчина заявил, что раскаивается

В Баргузинском районе Бурятии суд рассмотрел дело «кухонного боксёра», который таскал жену за волосы.

Этот эпизод произошёл, когда супруги поссорились. Мужчина с силой схватил жену за волосы и потащил к входной двери.

Женщина не стала молчать и добилась того, чтобы поднявший на неё руку супруг был наказан. Суд квалифицировал его дело по статье административного кодекса «Побои».

На судебном заседании сельчанин свою вину признал полностью, заявил, что раскаялся, и извинился перед супругой.

- При назначении административного наказания суд учитывал характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его материальное и семейное положение, обстоятельства смягчающие административную ответственность, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили обязательные работы сроком на 60 часов.

Постановление суд в законную силу пока не вступило.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной перед судом предстал житель Еравнинского района Бурятии, побивший жену кастрюлей за то, что она не приготовила ему ужин
побои

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