На судебном заседании мужчина заявил, что раскаивается
В Баргузинском районе Бурятии суд рассмотрел дело «кухонного боксёра», который таскал жену за волосы.
Этот эпизод произошёл, когда супруги поссорились. Мужчина с силой схватил жену за волосы и потащил к входной двери.
Женщина не стала молчать и добилась того, чтобы поднявший на неё руку супруг был наказан. Суд квалифицировал его дело по статье административного кодекса «Побои».
На судебном заседании сельчанин свою вину признал полностью, заявил, что раскаялся, и извинился перед супругой.
- При назначении административного наказания суд учитывал характер совершённого административного правонарушения, личность виновного, его материальное и семейное положение, обстоятельства смягчающие административную ответственность, - сообщили в пресс-службе райсуда.
Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили обязательные работы сроком на 60 часов.
Постановление суд в законную силу пока не вступило.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной перед судом предстал житель Еравнинского района Бурятии, побивший жену кастрюлей за то, что она не приготовила ему ужин.
В Бурятии наказали мужчину, таскавшего жену за волосы
Происшествия, Фото:
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